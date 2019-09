Můj tanečník mě musí chválit a musí s ním být sranda, říká Vanda Hybnerová

Jak se těšíte na to, že z vás bude tanečnice?

Už dělám jen věci, které mi dělají radost a na které se těším. Zvláště ve chvíli, kdy začne tělo stárnout, už si nemůže tolik vyskakovat. Toto je ještě jedna z těch uměleckých disciplín, které bych chtěla alespoň částečně zdolat.

S pohybem máte už své zkušenosti...

Ano, pohyb dělám celý život. Dělala jsem pantomimu i alternativní tanec, kdysi dávno jsem začínala s Evou Blažíčkovou, která pak zakládala studio Duncan. Něco jsem tedy pochytila, ale byl to spíše výrazový a alternativní tanec. Teď se tedy těším na kroky a matematickou disciplínu.

Chodila jste do tanečních?

Nechodila. V době, kdy holky chodily do tanečních, jsem chodila do skauta, takže mě to nepotkalo. Když jsem pak studovala DAMU, samozřejmě jsme do jisté míry nějaký tanec měli, takže valčíkové kroky a další základy ovládám.

Už jste v procesu trénování, nebo to teprve začne?

Psychicky ano (smích).

Jaká si myslíte, že budete pro svého tanečníka studentka?

Můj tanečník mě musí strašně chválit a musí s ním být sranda. Už jsme se seznámili a myslím si, že to bude velká jízda. Dnes v noci mi například můj tanečník Martin Šimek posílal několik fotografií v oblečení, které bude mít na sobě při dnešní tiskové konferenci, abychom se společně sladili. Domlouvali jsme se na tom nakonec v podstatě celou noc. Jemu to sluší a já jsem zase přišla v kožené bundě...

Jak jste na tom s fyzičkou? Tanec je hodně náročný...

Díky tomu, že mám ranč a starám se o něj, tak jistou fyzičku mám. Když však jezdíte na koni, potřebujete asi trochu jiné svaly, než když budete mít na sobě dlouho vysoké podpatky. Počítám s tím, že se svaly budou tvářit, že mě trochu bolí.

Jaká byla vaše první reakce, když vás oslovili, abyste šla do projektu Roztančené divadlo?

Nerozmýšlela jsem se ani chvíli. Naopak mě to velmi potěšilo. Doufám, že ve finále to, co předvedu, udělá radost nejen mně, ale i divákům.

Roztančené divadlo Finálový večer čtvrtého ročníku taneční show Roztančené divadlo se koná 30. listopadu ve Škoda Auto Muzeu v Mladé Boleslavi. Adeptů na vítěze je hodně. Kromě Vandy Hybnerové zatančí například herci Petr Vondráček, Eva Burešová, Vojta Drahokoupil, Václav Jílek a mnoho dalších.