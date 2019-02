Lidé na internetu nadávají dětem Donny z Beverly Hills, že jsou tlusté

Seriálová Donna Martinová a její manžel Dean McDermot čelí útokům fanoušků na sociálních sítích poté, co herečka sdílela fotografii své rodiny s kamarádem, hercem Ianem Zieringem, představitelem Steva Sanderse ze seriálu Beverly Hills 902 10 a jeho dvěma dětmi.



Podle komentářů některých sledujících na Instagramu je všech pět dětí herečky obézních, mají mastné vlasy, jsou neupravené a nevhodně oblečené. „Proč jsou jejich děti tak tlusté? Oni sami takoví nejsou,“ zní jeden z komentářů. Další sledující nechápe, že podle něj rodiče působí na fotografii více upraveně než jejich děti. „Všimněte si, jak jsou ona a Dean jako ze škatulky, zatímco jejich děti mají mastné vlasy a zmačkané oblečení“.

„Jsem šokován a znechucen vašimi krutými a nenávistnými komentáři. Chcete šikanovat moje děti?! Co je to s vámi, lidi?!“ rozčílil se McDermot. Poukázal i na to, že děti jsou vyfocené ve chvíli, kdy přišly do kina rovnou ze školy a na fotografování se nijak zvláště neupravovaly.

„Pro vaši informaci. Osobně neznám žádné dítě, které by v podvečer po dlouhém náročném školním dni vypadalo jako ze žurnálu. Fotografii jsme pořídili poté, co děti běhaly s ostatními kamarády kolem a pošťuchovaly se. Omlouvám se, že jsme s sebou neměli napařovací žehličku, aby všichni vypadali perfektně. Jsou to zkrátka děti. A co je mimochodem špatného na oblečení z řetězce? Očekává se, že pro ně budeme nakupovat jen u Gucciho?“ dodal McDermot.



Komentující na sociálních sítí kritizují často i matku dětí, herečku Tori Spellingovou. Tvrdí, že zřejmě úplně nezvládá roli pětinásobné matky a dokonalé manželky. Hvězda seriálu Beverly Hills 902 10 se minulý rok na jaře nervově zhroutila a kvůli domácímu násilí u ní dokonce zasahovala losangeleská policie. Policisté byli přivoláni do hereččina domu. Zavolal je její manžel Dean McDermott kvůli manželčině agresivnímu chování.



„Je hned několik faktorů, které vedly k tomuto zhroucení. Tori se snaží být dokonalou matkou, ale s pěti dětmi a finančními problémy trpí především její manželství. Celé to na ni dopadlo. Matka jí půjčila peníze, ale ona jí to nemůže vůbec vrátit. Přerostlo jí to přes hlavu. Tráví celé dny sama doma s dětmi. Už ani nechodí na sociální sítě a nehovoří s kamarády,“ citoval magazín Entertainment Tonight hereččina známého.

Spellingová má s McDermottem, s nímž se před čtyřmi roky málem rozvedla kvůli jeho nevěře, pět dětí - dcery Stellu (10) a Hattie (7) a syny Liama (11), Finna (6) a Beaua (1).