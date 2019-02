Řepkův soudní maraton nekončí. Další vězení mu hrozí kvůli alimentům

Justiční trable bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Řepky pokračují. Poté, co dostal ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 6 nepravomocně 15 měsíců vězení za zpronevěru a pornoútoky na bývalou manželku, ho za pár dní čeká další hlavní líčení.

Příští čtvrtek by se měl Řepka dostavit k Městskému soudu v Brně a vysvětlit, proč opětovně neplatí alimenty na svého nezletilého syna.



„Ve věci pana Řepky evidujeme návrh na potrestání pro přečin zanedbání povinné výživy. V této věci je nařízeno jednání na den 14. února 2019,“ sdělila iDNES.cz mluvčí soudu Petra Hovorková.

Tomáš Řepka má, jak vyplývá z dřívějšího rozsudku, posílat své bývalé ženě Vlaďce Erbové do každého 15. dne v měsíci výživné na syna ve výši 15 tisíc korun. Kolik peněz jí aktuálně dluží, soud neuvedl. „Pokud jde o dlužnou částku, tuto informaci nemohu s ohledem na fázi řízení sdělovat,“ dodala mluvčí. Řepkovi hrozí za zanedbání povinné výživy až jeden rok odnětí svobody.



Za neplacení alimentů byl Řepka pravomocně odsouzen už loni v květnu. Podle rozsudku dlužil Erbové za období od srpna 2016 do listopadu 2017 částku 219 500 korun. U soudu za to dostal 180 hodin obecně prospěšných prací. Z mírného výchovného trestu se však zřejmě nepoučil.

Jak soudy trestaly Tomáše Řepku:

trestná činnost

uložený trest

datum právní moci

Okresní soud Praha-západ

řízení vozidla pod vlivem alkoholu (17. 9. 2015 – 1,39 promile)

3 měsíce vězení podmíněně se zkušební dobou 15 měsíců + zákaz řízení na 18 měsíců

29. 12. 2015

Okresní soud Praha-západ maření výkonu úředního rozhodnutí (řízení vozidla přes zákaz – 18. 1. 2016 – 0,69 promile) 6 měsíců vězení podmíněně se zkušební dobou 2 roky + zákaz řízení na 1 rok + peněžitý trest 90 tisíc korun 30. 3. 2016 Městský soud v Brně

zanedbání povinné výživy (od 23. 8. 2016 do listopadu 2017)

180 hodin obecně prospěšných prací + povinnost uhradit dlužné výživné

10. 5. 2018

Městský soud v Brně poškození cizích práv (tři tzv. pornoinzeráty v září 2017) 300 hodin obecně prospěšných prací (trest uložil odvolací soud)

22. 11. 2018

Obvodní soud pro Prahu 6

zpronevěra (prodej auta, které mu nepatřilo – 18. prosince 2016)

15 měsíců vězení (jde o souhrnný trest i za pornoinzeráty) + povinnost nahradit škodu

rozsudek zatím není pravomocný



V druhé polovině února čeká Řepku další nepříjemné soudní jednání, a to u Okresního soudu Praha-západ. „Veřejné zasedání ve věci vedené u zdejšího soudu je nařízeno za účelem případné přeměny trestu,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí Jana Číhalová.

Tento soud potrestal bývalého fotbalistu v roce 2016 za to, že řídil vozidlo, přestože to měl zakázané. Pravomocným trestním příkazem mu uložil šest měsíců vězení, které podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let.



VIDEO: Soud poslal Řepku do vězení na 15 měsíců Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jenže v podmínce, která trvala do konce března 2018, spáchal Řepka další trestnou činnost – v září 2017 založil (za pomoci své současné partnerky Kateřiny Kristelové) falešné pornoinzeráty na jméno své bývalé ženy. Nyní je vysoce pravděpodobné, že soud bývalému fotbalistovi přemění podmíněný trest na nepodmíněný a nařídí mu, aby šest měsíců vězení vykonal.



V březnu by pak měl mít Řepka další soud kvůli neplacení alimentů – tentokrát v Praze. „Dlužná částka činí 941 tisíc korun,“ sdělila iDNES.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzana Barochová. Údajné zanedbání povinné výživy se zřejmě týká jeho dětí z prvního manželství. I v této trestní věci hrozí Řepkovi až jeden rok vězení.

K tomu všemu musí zabojovat u Městského soudu v Praze, který bude v průběhu roku řešit jeho odvolání proti nyní uloženým 15 měsícům vězení. Jde o souhrnný trest. Řepka ho dostal za to, že v prosinci 2016 prodal své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil, i za internetové útoky na bývalou manželku, tedy za poškození cizích práv.



Odvolací instance může Řepkovi trest také zpřísnit. Žalobce není s jeho výší spokojený. Žádal pro fotbalistu dva roky vězení – tedy o devět měsíců víc, než ve čtvrtek u soudu dostal.