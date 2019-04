Kunisová prohlásila, že kvůli frutariánské dietě podle Jobse měl manžel zánět slinivky

„Manžel se vždy opravdu naplno vžívá do svých filmových rolí. A to se vším všudy. Když se připravoval na roli Steva Jobse ve snímku jOBS, stejně jako on začal držet frutariánskou dietu. Bylo to v počátcích našeho vztahu. Jednoho dne pak zkolaboval a já ho vezla do nemocnice s velkými bolestmi břicha. Lékaři nám oznámili, že má zánět slinivky,“ zavzpomínala Mila Kunisová v pořadu The Ellen DeGeneres Show.



Kutcher přijal roli technologického vizionáře s nadšením. Sám je fanoušek moderních technologií a dokonce investoval do řady vývojových firem.

Steve Jobs zemřel 5. října 2011. V šestapadesáti letech podlehl rakovině slinivky břišní. Za svého života dodržoval dietu Arnolda Ehreta, která je založena na konzumaci ovoce.

„Frutariánská dieta může vést k řadě problémů. Asi dva dny před začátkem natáčení jsem musel do nemocnice. Měl jsem hrozné bolesti. Bylo to skutečně děsivé,“ řekl tehdy Kutcher v rozhovoru pro USA Today.

„Ta kniha hovořila o hodnotě hroznového cukru, a o tom, že je to jediný čistý cukr, který bychom měli mít v těle. Myslím, že autor té knihy o dietě byl docela špatně informovaný. Hladina inzulínu v mém těle se naprosto vychýlila a slinivka se mi totálně zbláznila. Hodnoty byly mimo, hrozně to bolelo. Netušil jsem, co se děje,“ dodal tehdy Kutcher.