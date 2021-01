Američan vzdal otázku za 10 milionů. Nedokázal si poradit s českým slovem

Slovo „ano“ znamená „yes“ v jakém jazyce?“ zněla otázka za v přepočtu 10 milionů, na kterou nedokázal J.D. Barton odpovědět. Na výběr měl z těchto čtyř možností: čeština, arabština, korejština a portugalština. Odpověď však neznal a po chvíli poprosil o radu Jimmyho Kimmela, který nové díly v Americe letos obnovené populární soutěže moderuje.

„Budu k vám naprosto upřímný. Musím bohužel říct, že absolutně netuším, jak zní správná odpověď. V žádné z těchto zemí jsem nikdy nebyl. A popravdě nevím, jak bychom teď mohli společně zjistit, která možnost je správná. Moje finální odpověď pro vás tedy je, že nevím,“ řekl Kimmel.

„Tak to vám moc děkuji. A nemyslím to teď sarkasticky. Budu muset odejít s částkou, kterou jsem získal doteď a kde jsem si byl jistý správnou odpovědí. Je to velká výhra a využiji ji naplno pro sebe i svou rodinu, nebudu riskovat,“ zareagoval soutěžící terapeut, který se rozhodl vzdát se možné vyšší výhry a dobrovolně odešel s poloviční částkou 250 tisíc dolarů, tedy přibližně 5 milionů korun.

V případě, že by se rozhodl zariskovat, zvolil by J.D. Barton jako odpověď správně češtinu, i když prý v životě žádné české slovo neslyšel. V průběhu soutěže dokázal odpovědět například na otázky, za jakou filmovou roli získala herečka Meryl Streepová prestižní cenu Oscar, či co to je Oortův oblak.

Česká verze původně britské televizní show Who Wants to Be a Millionaire? z 90. let odstartovala na televizi Nova pod názvem Chcete být milionářem? v roce 2000. S úspěchem se u nás vysílala až do roku 2005. V roce 2016 se pak na krátký čas na televizní obrazovky vrátila.

Prvním moderátorem byl herec Vladimír Čech, který je se soutěžním pořadem spojován dodnes. Později ho nahradili herec Martin Preiss, muzikant Ondřej Hejma, lékař Roman Šmucler, naposledy pak herec Marek Vašut.



Soutěžící ve hře postupně zodpovídá patnáct otázek se vzrůstající náročností, hádá ze čtyř možností odpovědí tu správnou a vyhrává tak více a více peněz v každém následujícím kole. Hráč má možnost pomoci od přítele na telefonu, výběru ze dvou možností 50 na 50, nebo rady od diváků v publiku. Pokud nezná správnou odpověď, může hru ukončit a odnést si do té doby vyhranou částku.

Český výherce nejvyšší vyhrané částky 2,5 milionu korun Pavel Judas odpověděl správně na otázku geografického zaměření. Ta zněla, na jakém ostrově se nachází hlavní město Havaje, Honolulu. Soutěžící správně zvolil odpověď Oahu. Původně chtěl peníze z výhry využít na cestu kolem světa, nakonec se rozhodl zainvestovat a pořídil rodině domek se zahradou.



VIDEO: Chcete být milionářem - rekordman Marka Vašuta: