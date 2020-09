Pospíšilová je dvojnásobnou maminkou. Pro miminko vybrala nevšední jméno

„Chceme vás jen pozdravit z porodnice! Už od víkendu je tady Leonek s námi... a je to zase tak nádherné seznamovat se s miminkem,“ napsala novopečená maminka k fotce syna.

Druhé těhotenství si moderátorka užívala a prozradila, že bylo téměř stejné, jako když byla těhotná poprvé.

„Je to vlastně téměř jako přes kopírák, jako mé první těhotenství. Tehdy jsem vlastně ještě tři týdny před porodem moderovala, to už jsem chodila do schodů velmi opatrně, abych náhodou neporodila a neohrozila tak vysílání,“ řekla moderátorka v květnu.

Nyní na mateřskou odešla z televize na konci července. Od práce si chce na nějaký čas odpočinout a myslet především na rodinu.

„Mám v plánu si mateřskou hlavně užít a maximálně se věnovat dětem. Díky Emilce totiž vím, jak rychle to uteče,“ prohlásila Sandra Pospíšilová, která nevyloučila, že druhý potomek nebude tím posledním.