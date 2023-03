S Brnem nechtěla vůbec nic mít. Je úžasné, říká nyní Sandra Pospíšilová

„Já jsem s Brnem koketovala vždycky, mně je asi souzené. Měla jsem několik dřívějších partnerů z Brna a po posledním rozchodu jsem se zařekla, že už s Brnem nechci mít vůbec nic společného. Pak mě kamarádi seznámili s mým současným manželem Pavlem a ten je prostě tak úžasný chlap, zaplaťpánbůh že jsem ho potkala,“ prozradila primácká moderátorka.

„Jsem opravdu šťastná. On je rodilý Brňák a máme kousek za Brnem domeček. Myslím si, že pro výchovu dětí a pro ten rodinný život je prostě Brno úplně úžasné,“ rozplývala se.

Sandra Pospíšilová, její dcera Emily a manžel Pavel

Když nedávno zavítala na veletrh zaměřený na potřeby pro děti, zavzpomínala dvojnásobná maminka, jak nejdřív nechtěla sobě ani okolí odtajnit pohlaví svého druhého dítěte. Celé tři týdny ležela nerozlepená obálka s výsledky na stole.

„U prvního miminka jsem si moc přála holčičku, a měla jsem štěstí, u druhého mi to bylo jedno, ale manžel si trošičku víc přál syna, protože má z předchozího vztahu dceru, takže si přál zažít jaké to je mít syna. Měli jsme doma tu obálku a já ji prostě nechtěla rozbalit,“ vysvětlila.

„Tehdy jsem ještě neoznámila ani to těhotenství a už jsem měla vidět pohlaví. Chtěla jsem si tu informaci ještě nějakou dobu nechat pro sebe. Manžel už ale byl nervózní a tak jsme to po třech týdnech rozbalili. A byl tam chlapeček, takže manželovi se sen splnil,“ přiznala.

Se synem Leonem je už dva a půl roku na mateřské dovolené. O tři roky starší dcera Emily se chystá letos v září do školy. „Vybrali jsme jednu školu, do které spádově patříme, a potom dvě soukromé školy, které jsou na dojezd do patnácti minut. Je to pořád docela těžké rozhodnutí a jsem až překvapená z toho, kolik před první třídou rodič musí udělat rozhodnutí, pokud chce dopřát dítěti to nejlepší,“ dodala moderátorka.