Rytmus a Jasmina Alagič jsou rodiči. Syna pojmenovali Sanel

„Už během těhotenství jste byli úžasní parťáci. Neměla jsem problém Vám vždy napsat co cítím. Setkala jsem se s láskou a radostí z nás a za to jsem nesmírně vděčná. Takže toto s vámi nemohu a nechci neprocítit: JSEM MÁMA!,“ pochlubila se Jasmina Alagič fanouškům na svém instagramovém profilu.

„SANEL je s námi. A jaké to je? Až to budu umět vyjádřit slovy, určitě Vám o tom povím. Zatím to nejde. Bože, děkuji,“ dodala moderátorka k fotografii se synem a manželem Patrikem „Rytmusem“ Vrbovským.

Na počest syna složil raper nedávno emotivní skladbu, ve které prozradil i netradiční jméno, jež vybrala dítěti manželka. „Čekal jsem na tebe celý život. Když jsem poznal Jasminu, věděl jsem, že bude tvojí mámou. Stvořili jsme tě z té největší lásky. Doufám, že budeš krásný po mámě. Doufám, že budeš hrdý na to, kým jsi. Jsi náš vysněný prvorozený syn, Sanel. Buď hrdý na svou romskou a balkánskou krev. Pokud tu budeme my, nikdy nebudeš sám,“ zní v textu.

„Můj muž má na YouTube novou skladbu. A já mám v sobě milion emocí, jednu krásnější a silnější než druhou. A při tom všem (a to vám mohu odpřisáhnout, že se mi to nestává často) nedokážu najít slova, která by to popsala. Miluji naši rodinu a děkuji za vše, čím jsem požehnána. SANEL,“ napsala tehdy moderátorka v příspěvku na sociálních sítích.



Manželé tak přímo v názvu skladby prozradili jméno svého prvního potomka. Video se okamžitě dostalo na první příčku nejsledovanějších videí na YouTube v České republice v kategorii Trendy.

„Jméno syna bylo vybrané ještě předtím, než jsme věděli, že ho čekáme,“ řekl Rytmus v lednu na Instagramu v odpovědi na otázku fanouška, zda už s Jasminou přemýšleli nad jménem pro ještě nenarozeného syna.

VIDEO: Rytmus - Sanel: