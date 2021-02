Bondgirl Rosamund Pike žije v Česku. Překvapili ji opilí rafťáci v Krumlově

Rosamund Pike začala natáčet seriál The Wheel of Time v Česku v roce 2019. Kvůli koronavirové pandemii byla produkce loni na jaře pozastavena a obnovena opět v září, ovšem po měsíci opět přestali natáčet. Herečka s manželem a dvěma syny celou dobu zůstala v Praze.

Pike si pochvalovala, že její rodina si užívá život v české metropoli. „Je to město kultury a nejrůznějších příležitostí. Je ve střední Evropě a je ideální pro výlety autem,“ řekla s tím, že se s dětmi také rádi projedou na kolech.

Jednou je vzala také na výlet do Českého Krumlova na rafting. Dozvěděla se totiž, že je to tradiční česká rodinná aktivita s dětmi. „V Českém Krumlově byla opravdu krásná řeka a jsou tam peřeje a jezy. Vzala jsem své dva chlapce na nafukovací člun a bylo to nádherné,“ řekla hvězda nového filmu Jako v bavlnce.



Nejdřív obdivovali krásy přírody. Herečka ovšem nevzala do úvahy fakt, že je to také oblíbené místo pro párty na rozlučku se svobodou. „Synům se to líbilo. Narazili jsme cestou na skupinu spoře oděných dívek v bikinách s nafukovacím panákem s obrovskou erekcí, kterého táhly za člunem. Pak toho panáka hodily na sousední člun. Takže moje děti byly fascinovány,“ popsala vtipnou historku.

„Přísahám, že jsem nikde neviděla tak opilé lidi jako tam. Jeden muž vstal a okamžitě spadl na tvář. Další spadl přes okraj, byl úplně od bahna a pak se vyšplhal zpět do člunu a postříkal všechny dívky bahnem,“ dodala s tím, že od té doby si její synové neustále hrají na opilce.

Herečka neupřesnila, jestli šlo o Čechy, nebo o cizince, kteří do Česka houfně jezdí na rozlučkové párty. Stalo se to loni v létě během koronavirové pandemie, ovšem v době rozvolnění některých omezení.