Roman Vojtek chystá druhou svatbu. Pochlubil se zásnubami s přítelkyní

„Řekla ANO. Děkuju lásko, že Tě můžu milovat. Jsi můj anděl a jsem moc vděčný, že jsem Tě potkal a že jsi se mnou... s námi. Díky Edi, že jsi mi pomohla vybrat prstýnek a děkuji taky paní Erice Lori, jejíž krásný šperk má tu čest, podtrhovat Tvoji krásu,“ pochlubil se Vojtek s novinkou na Instagramu a poděkoval dceři Editě (8) za pomoc s výběrem zásnubního prstenu.



Jeho vyvolená sdílela také fotografii prstýnku v černobílé verzi s popiskem: Ano, ano, stokrát ano! Miluji Tě.



„Petře jsem nejprve dal dárek k narozeninám. Byla už z něj celá dojatá. Říkala, jak jsem hodný, že jsem pro ni připravil takový krásný den. A že teď už můžeme dělat jen to, co chci já. No a já tedy udělal to, co jsem chtěl, a vytáhl krabičku s prstýnkem. Bylo to opravdu moc hezké. Asi půl hodiny jsme brečeli a vyznávali si lásku,“ řekl herec časopisu Sedmička s tím, že žádost o ruku proběhla v Praze na Žižkovské věži.



„Já na vdavky nikdy nebyla. Není to pro mě to nejdůležitější, co bych si vysnila. Nevím, jestli za to může i fakt, že jsou naši rozvedení. Pro mě je teď podstatné, že si rozumím s jeho dětmi. Editka i Béňa jsou super. Jsem jejich kamarádka, opravdu nemám tendenci stát se jejich náhradní maminkou. To by ani nebylo správné,“ řekla budoucí nevěsta v květnu minulého roku v rozhovoru pro iDNES.

S exmanželkou Terezou (38) má Roman Vojtek kromě dcery Edity také syna Benedikta (3). První ženu opustil Vojtek jen krátce před narozením jejich syna. O pár měsíců později se pak zamiloval do muzikálové zpěvačky Petry Vraspírové.