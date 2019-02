Šovinistu a rasistu Trumpa bych nehrál za nic na světě, tvrdí De Niro

Herec Robert De Niro by měl s vcítěním se do role Donalda Trumpa velký problém.



„Nikdy bych Trumpa nechtěl hrát. Vždy se snažím pochopit u postav jejich pohled na věc a dokázal bych to samozřejmě nejspíš i u něj, ale necítím k němu nejmenší sympatie, za to, co udělal. Za tu zodpovědnost, kterou má a kterou promarnil. Všechno je mu jedno,“ řekl herec v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

„Vždy říkám, že každá postava má svůj životní příběh, který je zajímavý. Jde jen o to, jak ho budete vyprávět. A samozřejmě i způsob, jak vyprávět ten jeho, by byl zajímavý, ale nikdy jsem u něj neviděl jediný projev sebereflexe. Ví dobře, jaký je, a vše, co kdy řekl negativního o ostatních lidech či jiných věcech, je projekce jeho samotného. Nevím, jak byl vychováván,“ svěřil se De Niro.

Na otázku, zda si myslí, že je Trump šovinista, herec odpověděl: „Ano.“ A na otázku, zda přímo fašista, reagoval: „Myslím, že to k tomu vede. Kdyby mohl dělat, co chce, zřejmě bychom jako země dopadli velmi špatně. Znepokojuje mě, že existují lidé, kteří se na něj dívají a říkají: „Chci být jako on,“ řekl herec.



„Když vidíte, že někdo jako Trump se stává prezidentem, myslíte si v tu chvíli: No dobře. Uvidíme, co udělá, možná se změní. Ale on se jen zhoršil. Ukázal mi, že je skutečně rasista. Myslel jsem, že když pochází z New Yorku, tak chápe různorodost, která existuje v tomto městě. Ale je tak zlý, jak jsem si vždy myslel - a ještě horší. Je to ostuda,“ dodal De Niro.

Držitel dvou Oscarů za role ve filmech Zuřící býk a Kmotr II naposledy otevřeně kritizoval Donalda Trumpa loni v červnu na předávání cen Tony. Americký prezident poté napsal na svůj profil na Twitteru: „Robert De Niro, ten člověk s velmi nízkým IQ, dostal ve filmu příliš mnoho zásahů do hlavy od skutečných boxerů. Viděl jsem ho včera večer a opravdu věřím, že má vykradeno v hlavě z tvrdých ran do ní.“ Trump přitom narážel na film Zuřící býk, v němž hrál De Niro boxera Jaka LaMottu.