Jsem minus čtyři miliony. Půjčený hausbót žere jak Halina, stěžuje si Genzer

„Naposledy jsem byl v práci v březnu, odvykl jsem potlesku. Je to zvláštní, nikdy bych nevěřil, že řeknu, že se těším do práce,“ přiznal Richard Genzer Honzovi Dědkovi v talkshow 7 pádů.

„Co teď dělám? Mažu si proleženiny krémem. A ukazuji rodině, jak vypadá chudoba. Zvykají si. Asi začnu rozprodávat věci. Rád bych prodal i hausbót. Ale žere jako Halina Pawlowská, nikdo ho neuživí a hlavně není můj. Ještě bych mohl prodat bicí. Pokud nějaká ženská nemůže otěhotnět, klidně jí prodám buben,“ vtipkoval herec s tím, že vysněný hausbót ho stál hodně nervů.

„Stavěl jsem si hausbót a ten frajer mě podvedl. Teď by se mi ty peníze šikly. Podvedl mě o dva miliony, říkal jsem si, že to je v pohodě, že to nadělám. Ale už jsem minus čtyři miliony. Takže mám hausbót půjčený, ale je to skvělý bydlení. Je tam obývák, koupelna, ložnice, skříně, pračka, terasa a nasraný labutě,“ zhodnotil Genzer, který je zvyklý i na život na zámku.

„Bydlel jsem na zámku v Krči, dneska je z toho restaurace. To bylo za bolševika. Strašilo tam. Maminka mě strašila šusťákem. Dodnes cokoli zašustí, vyskočí mi opar. Také tam byla kašna a u ní servisní jímka, a když jsem zlobil, táta mě tam zavřel. To bylo ostrý, ale nijak mě to nezasáhlo,“ prozradil o svém dětství herec, který mohl být slavným fotbalistou, ale místo hřiště si nakonec vybral jeviště.

„Tatínek ze mě chtěl mít fotbalistu. Fotbal jsem chvíli hrál, ale u toho jsem i tancoval. Bavilo mě oboje a pak jsem si musel vybrat. Šel jsem dělat taneční konzervatoř. Dneska bych v mém věku s Horstem Siegelem uváděl nějaký fotbaly. Tak to ne, na to jsem moc chytrej, tak jsem si vybral jinak. Jsem rozený komediant, s tímhle ksichtem taky nemůžeš hrát Hamleta. Jsem něco jako kosmodisk. Jsem vlastně úplně k ničemu. Ale znají mě z televize,“ dodal pobaveně Genzer.