Ještě to na umření nevypadá, prezident je na tom hůř, říká o své rakovině Uzel

„Mám něco se žaludkem, nějaký nádor. Trošičku mně to pooperovali. Za sebou mám i chemoterapie,“ řekl pro eXtra.cz Radim Uzel, který se poslední měsíce potýkal s léčbou rakoviny žaludku.

„To víte, že to nebylo příjemné, ale i ve svém pokročilém věku jsem neustále optimistou a snažím se tu nemoc nějak pokořit. Ještě to tak na umření nevypadá. To pan prezident je na tom samozřejmě hůř,“ dodal známý český sexuolog s odkazem na Miloše Zemana.

Ten leží od 10. října ve vážném stavu v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele nemocnice Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění.

Radim Uzel má vážné zdravotní problémy od podzimu loňského roku, kdy čelil velmi těžkému průběhu covidu a kvůli plicní embolii byl na hranici života a smrti. Ve 13. komnatě České televize popsal, že byly i chvíle, kdy už se loučil se životem.

„Třetí den jsem se začal dusit. A tak bylo jasné, že to sám doma nezvládnu. Odvezli mě do vojenské nemocnice. To jsem už cítil, že na mě sáhla smrt,“ řekl tehdy.

„Když jsem slyšel, že mám embolii, vyděsil jsem se. V jednu chvíli už to bylo vážné, protože mi začali vedle postele stavět paravan. Jakožto lékař jsem věděl, že jakmile přijde paravan, je zle. Ptal jsem se ošetřujícího, zda už na mě sahá smrt. Odpověděl, že je to kvůli pacientovi na vedlejším lůžku. Ten opravdu bohužel do rána zemřel. A to člověka moc nepovzbudí,“ dodal sexuolog.