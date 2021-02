Sexuolog Uzel promluvil o pocovidové plicní embolii i nevlastním otci

Radim Uzel oslavil loni na jaře osmdesáté narozeniny. Na podzim bohužel onemocněl covidem-19. Vše začalo velmi nenápadně s pozdějším projevem ztráty chuti a čichu.

„Nakazil jsem se u kamarádů, koupali jsme se společně doma v bazénu. Dokonce jsme tam zpívali písně, až později jsem se dozvěděl, že to je vlastně to největší nebezpečí. Přestal jsem se po pár dnech těšit na jídlo, bylo mi najednou odporné. A ztratil jsem čich. Ani to víno už mi nechutnalo,“ popisuje sexuolog počáteční příznaky nákazy v novém dílu pořadu 13. komnata.



Nechal si udělat test, který byl pozitivní. Po třech dnech od testování však nemohl Radim Uzel téměř dýchat a skončil na infekčním oddělení Ústřední vojenské nemocnice, kde mu byl podáván kyslík a léky. Poté se cítil o něco lépe, ale palčivá bolest na plicích byla špatným znamením.

Vyšetření na interně ukázalo oboustranný zápal plic. Stav Radima Uzla, který nebyl nikdy předtím hospitalizovaný, byl velmi těžký, nicméně podařilo se ho stabilizovat. Později byl kvůli dušnosti přeložen na interní kliniku 1. LF UK a ÚVN v Praze, kde mu byla zjištěna a léčena plicní embolie.

„Když jsem slyšel, že mám embolii, vyděsil jsem se. V jednu chvíli už to bylo vážné, protože mi začali vedle postele stavět paravan. Jakožto lékař jsem věděl, že jakmile přijde paravan, je zle. Ptal jsem se ošetřujícího, zda už na mě sahá smrt. Odpověděl, že je to kvůli pacientovi na vedlejším lůžku. Ten opravdu bohužel do rána zemřel. A to člověka moc nepovzbudí,“ vzpomíná Uzel.

V pořadu promluvil známý sexuolog také o svém dětství a vztazích v rodině. „Když jsem se narodil, byla má maminka již tři měsíce vdovou. Můj vlastní tatínek, po kterém mám křestní jméno, zemřel náhle během tří dnů v pouhých 35 letech po obrně prodloužené míchy, pravděpodobně infekčního původu. Býval docentem analytické chemie v Praze na přírodovědecké fakultě,“ popisuje Radim Uzel.



Jeho vztah s nevlastním otcem byl velmi komplikovaný, nikdy v životě nenašli společnou řeč. „Až do osmi let mě maminka vychovávala sama. Pak se podruhé provdala. S tím takzvaným strýčko-tatínkem jsme si nikdy příliš nerozuměli. Jakmile je v domácnosti jedno dítě vlastní a jedno cizí, člověk by musel být anděl, aby vycházel se všemi stejně. Byl to těžce zamindrákovaný introvert. Rád mě provokoval a záviděl mi dokonce i školní úspěchy, což je samozřejmě kuriózní,“ vzpomíná gynekolog.



Radim Uzel přispěl za léta práce a účinkování v médiích k tomu, že se změnil i pohled na sex, který byl dříve jakousi třináctou komnatou. Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických pořadů v rozhlase a v televizi. Zúčastňuje se mnoha přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy.

VIDEO: Sexuolog Radim Uzel vypráví na téma ochlupení: