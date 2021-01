Táta se už asi smířil s tím, že hraji, říká syn Romana Zacha Prokop

„Letos jsem nastoupil na konzervatoř,“ řekl Prokop Zach v primácké Show Jana Krause zprvu radostně, ale vzápětí dodal, že je to v současnosti „takový blbý“.

Původně mu otec hereckou kariéru rozmlouval, jak už to u rodičů herců bývá. „Protože dobře ví, jaká úskalí toto povolání má. Ale o to víc jsem po tom toužil. Teď už se s tím asi smířil. Aspoň mi však zdůrazňuje, že si musím najít ještě jiné koníčky, abych měl něco jiného, pokud bych se jako herec neprosadil. A já se snažím!“ prohlásil začínající herec.

S otcem se nedávno setkali na place při natáčení seriálu, i když společné scény neměli. „Bylo to strašné. Měli jsem jeden den, kdy jsme se tam oba viděli. Nejdřív jsem byl v komfortní zóně s kamarády, pak přijel táta a začal mě kontrolovat. Najednou jsem se úplně uzavřel a říkal si, ježíš, teď se chovej slušně! Sice jenom přišel, ale táta to dělá tak, že jako šmíruje, ale vlastně nešmíruje. To je katastrofa,“ řekl s tím, že i kvůli tomu zatím rodičům neříká o svých vztazích.