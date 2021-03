Královský palác se poprvé vyjádřil k rozhovoru Harryho a Meghan

„Celou rodinu zarmoutilo, když se dozvěděla o celém rozsahu toho, jakou výzvou pro Harryho a Meghan poslední roky byly. Nastolené otázky, zejména ta rasová, jsou znepokojivé,“ uvedl v komuniké Buckinghamský palác.



Zástupci paláce dodali, že přestože se některé vzpomínky mohou rozcházet, jsou brány velmi vážně a rodina se s nimi vypořádá soukromě. „Harry, Meghan a Archie budou navždy milovanými členy rodiny,“ píše se na závěr prohlášení.

Meghan v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou na americké televizní stanici CBS mimo jiné uvedla, že kvůli tlaku nejbližšího okolí i médií pomýšlela na sebevraždu. Harry zase hovořil o tom, že se coby vysoce postavený člen královské rodiny cítil uvězněný a že rodina podle něj Meghan dostatečně nepodporovala.

Meghan také obvinila rodinu svého muže z rasistických úvah a prohlásila, že v královské rodině proběhla debata o tom, „jak moc černou kůži“ může mít jejich syn Archie. Moderátorka Oprah Winfreyová později upřesnila, že princ Harry jí prozradil, že to neřekla královna ani její manžel princ Philip.

8. března 2021

K rozhovoru se ještě před královskou rodinou vyjádřil Meghanin otec Thomas Markle, se kterým vévodkyně ze Sussexu ovšem nevychází a soudí se s britským bulvárem, kterému Markle poskytl dopis od dcery. Podle nedávného verdiktu soudu neměl list právo dopis zveřejnit, přestože mu ho předal sám Thomas Markle.

„Mám velkou úctu ke královské rodině a rozhodně si nemyslím, že britská královská rodina je rasistická. Nemyslím si, že Britové jsou rasisti. Myslím si, že Los Angeles je rasistické, Kalifornie je rasistická, ale ne Britové,“ řekl Markle v rozhovoru s britskou komerční stanicí ITV.

„Předpokládám a doufám, že to byla jen něčí hloupá otázka... Někdo jen mohl položit stupidní otázku, spíš než že by byl naprostý rasista,“ uvedl otec vévodkyně ohledně narážky na možnou barvu vnukovy pleti.

Thomas Markle v rozhovoru také uvedl, že ho dcera zklamala, protože s ním naposledy mluvila, když byl v nemocnici, a pak už se neozvala. Načasování rozhovoru Harryho a Meghan považuje za nevhodné, měli podle něj se zveřejněním počkat s ohledem na věk královny Alžběty II. (94) i prince Philipa (99), který je už třetí týden v nemocnici kvůli problémům se srdcem.

Rozhovoru Meghan a Harryho se v úterý věnovala většina titulních stran britských novin. List Daily Mirror psal o „Nejhorší královské krizi za posledních 85 let“. List The Times v článku s titulkem „Královský útok“ konstatuje, že „pro královskou rodinu by to jen těžko mohlo být více zničující, v neposlední řadě proto, že je toho málo, co může udělat na svou obranu“. „Klíčem k přežití monarchie v průběhu staletí byla její schopnost přizpůsobit se potřebám doby. Musí se znovu přizpůsobit,“ navrhuje The Times.

Rozhovor královského páru s moderátorkou Oprah Winfreyovou otevřel další kapitolu v pokračujícím příběhu o snaze Harryho a Meghan vybudovat si život mimo mantinely britské monarchie. Plán odstoupit od svých dřívějších rolí princ a jeho manželka oznámili loni v lednu, poslední oficiální vystoupení pak absolvovali přibližně před rokem. Nyní žijí v Kalifornii.