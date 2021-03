Meghan uvažovala o sebevraždě. Promluvila o rasismu i pohlaví miminka

Bývalá americká herečka Meghan Markle řekla, že na začátku vztahu s britským princem Harrym mluvili o tom, jaké to je být součástí královské rodiny. Přesto ale úplně nechápala, o jakou práci půjde, protože sledování představitelů monarchie nebylo v její rodině běžné.

Také samotná svatba nebyla podle Meghan jejich dnem, ale svatbou organizovanou pro celý svět. Technicky vzalo byl pár oddán již několik dní před oficiální slavností, která byla v květnu 2018 v kapli svatého Jiří na hradě Windsor.

V rozhovoru u své kamarádky Oprah Winfreyové mluvila vévodkyně ze Sussexu o rasistickém chování během těhotenství se synem Archiem. Královská rodina si podle Meghan nepřála, aby se Archie stal princem. „Protože panovaly obavy, jak tmavá může být jeho pokožka, když se narodí,“ řekla Meghan, jejíž matka je černoška. Odmítla však uvést, který konkrétní člen rodiny to pronesl.

Princ Harry a vévodkyně Meghan v rozhovoru společně oznámili, že druhý potomek, kterého očekávají, bude holčička. Jejich syn Archie Harrison letos v květnu oslaví druhé narozeniny.

Rozhovor s Harrym a Meghan u moderátorky Oprah Winfreyové

Americká stanice CBS zveřejní rozhovor s Harrym a Meghan vedený moderátorkou Oprah Winfreyovou v neděli. Snímek je z natáčení pořadu.

„Co bylo v posledních letech opravdu obtížné, je když realita a její vnímání jsou dvě velmi odlišné věci. Soudí vás podle svých dojmů, ale vy žijete ve skutečné realitě. Ty dvě věci jsou v naprostém protikladu, ale lidem to nevysvětlíte,“ uvedla Meghan a život v paláci přirovnala ke zlaté kleci.

Vévodkyně řekla, že byla ze soužití s královskou rodinou tak nešťastná, že měla i sebevražedné myšlenky. „Už jsem prostě nechtěla být naživu,“ prohlásila s tím, že požádala údajně o pomoc, ale ta jí byla odmítnuta.

Manželka prince Harryho ovšem ocenila britskou královnu Alžbětu II. (94), která se k ní vždy chovala přátelsky.

SPECIÁL Britská královská rodina

Princ Harry přiznal, že kdyby nepoznal Meghan, zřejmě by nikdy nebyl schopen odejít z královské rodiny, protože byl sám uvězněn. Jeho manželka mu podle jeho slov zachránila život.

Harry si své babičky královny pořád moc váží a o jejich rozhodnutí opustit role předních členů rodiny ji informoval. Zmínil také svou zesnulou matku princeznu Dianu. „Myslím, že by se velmi zlobila kvůli tomu, jak se to celé odehrálo. A byla by velmi smutná. Ale nakonec by jen chtěla, abychom byli šťastní,“ řekl.

Dodal také, že ho zklamal otec. Neshody s ním dospěly podle něj do momentu, kdy mu princ Charles přestal brát telefon. Pokud jde o Harryho staršího bratra Williama, toho vévoda ze Sussexu má prý nadevše rád, oba jsou ovšem nyní někde jinde.