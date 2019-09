Američanka obvinila britského prince Andrewa ze sexuálního zneužití

Virginia Guiffreová je jednou z žen, které tvrdí, že je Epstein zneužil. Ten minulý měsíc podle všeho spáchal sebevraždu v newyorském vězení, kde čekal na soud kvůli údajnému sexuálnímu zneužívání nezletilých dívek. Epstein, mezi jehož přátele v minulosti patřil současný americký prezident Donald Trump i bývalý šéf Bílého domu Bill Clinton, veškerá obvinění odmítal.



Guiffreová v rozhovoru pro americkou televizi NBC News řekla, že miliardář Epstein ji za účelem sexu poslal k několika vlivným mužům, mezi nimiž byl i britský princ Andrew.

K němu ji podle jejího vyprávění dovedla Epsteinova blízká přítelkyně Ghislaine Maxwellová, která působila jako jeho dohazovačka. Guiffreovou objevila, když dívka pracovala jako hlídačka šaten v Trumpově floridském komplexu Mar-a-Lago.

Maxwellová údajně v Londýně Guiffreové nařídila, aby pro „prince Andrewa udělala to, co dělává pro Epsteina“. Guiffreová vzpomíná, že princ ji zneužil v koupelně a pak v ložnici. Prý se k ní nechoval nijak hrubě, poděkoval jí. „Nemohla jsem uvěřit tomu, že je do toho zapleten i člen královské rodiny,“ vzpomíná. Princ Andrew ji prý zneužil ještě na dvou dalších místech, jednou v Epsteinově rezidenci v New Yorku a jednou v jeho komplexu v Karibiku.

Princ Andrew v srpnu v reakci na informace o svých stycích s Epsteinem uvedl, že je zprávami o miliardářových zločinech „zděšen“, ale že během „omezeného času“, který spolu strávili, si nikdy nevšiml chování, kvůli kterému měl Epstein problémy se zákonem.

Princ Andrew, vévoda z Yorku, je třetím potomkem britské královny Alžběty II. Je bratrem následníka trůnu prince Charlese.