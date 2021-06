Rodila jsem na čtyřech v autě, manžel pomáhal, popsala seriálová herečka

„Běžel jsem k ochrance a křičel jsem, že má žena právě rodí před nemocničním vchodem na parkovišti v našem autě a já potřebuji okamžitě invalidní vozík a personál, abychom ji mohli dostat co nejdřív na sál,“ popisuje manžel Troian Bellisario Patrick J. Adams v podcastu Katie’s Crib.



„Jakmile jsem přiběhl zpátky k autu a otevřel dveře, Troian zakřičela bolestí. Byla na všech čtyřech, její zadek byl přímo ve dveřích před mým obličejem. Stáhl jsem jí kalhoty a viděl jsem přímo před sebou hlavu miminka,“ vzpomíná devětatřicetiletý herec na porod svého druhého dítěte, Elliot Roweny Adamsové.



Sestřičky ani lékaři nebyli zatím v dohledu a Adamsovi prý bylo v tu chvíli jasné, že dceru porodí on, a to přímo na parkovišti. „Nebyl čas na panikaření a zmatky. Vše se dělo velice rychle. Zkrátka jsem věděl, že tuhle situaci musím nějak zvládnout,“ říká Adams.

„Manželka ještě jednou zatlačila a dcera byla venku a já ji slyšel poprvé plakat,“ dodává herec.

„Podívala jsem se dozadu a viděla manžela, jak drží naši dcerku v náručí. Po šestadvaceti hodinách od začátku porodu to byla obrovská úleva, mít to konečně za sebou. I když to proběhlo tak, jak ani jeden z nás opravdu nečekal a neplánoval. Porodila jsem v autě na čtyřech,“ říká Troian Bellisario.



Herečka a její manžel se poznali v roce 2009 při natáčení, jsou blízkými přáteli vévodkyně Meghan a prince Harryho.



VIDEO: Herečka Troian Bellisario s manželem: