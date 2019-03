Černobílá Popelka slaví padesátiny. Bylo to hezké, vzpomíná Eva Hrušková

„Je to dávno, ale moc ráda na ten film vzpomínám. Sešla se kolem něj řada vynikajících profesionálů. Někteří už bohužel nejsou mezi námi. Ale tehdy jsme zažívali krásné a často i veselé chvíle,“ řekla Eva Hrušková.

„Mně bylo sedmnáct let a měla jsem třeba pohladit po vlasech prince Mojmíra, kterého hrál Jiří Štědroň. Nějak mi to ale nešlo pod ‚vousy‘. Prostě mladá holka, která s hlazením neměla zkušenosti. No, nakonec to nějak dopadlo. A podobných chvilek jsme si zažili víc. Jak říkám, bylo to hezké.“

Herečka dodala, že se v technice hlazení za padesát let výrazně zdokonalila, což předvedla názorně na přítomném filmovém princi Jiřím Štědroňovi. A když se její počin skutečně zdařil, zazpívali si oba spolu jednu písničku z pohádky.

Na oslavě došlo i na slavnostní křest knihy Pavla Mészárose a Evy Hruškové Popelka a spol., vydané k výročí černobílé pohádky. Představitelka Popelky navíc ve stejný den slavila narozeniny a k tomu představila i kvalitní moravské víno speciálně připravené k filmovému jubileu. Dostalo název Popelčino tajemství. Nechyběl ani dvanáctikilový třípatrový dort s marcipánovým střevíčkem na vrchu.

Mezi hosty byli Ondřej Kepka, Růžena Merunková, Jan Přeučil, Marie Tomsová, Vlastimil Harapes a další známé tváře.

„Přišla jsem proto, že jsem chtěla tady se všemi oslavit nejen Eviččiny narozeniny, ale i jubileum toho krásného filmu, práci lidí, kteří se na něm podíleli, a také něhyplnost té pohádky. Oni se postarali o to, že Popelka je tu stále s námi a máme jí rádi. Nezanikla jako řada jiných takzvaných děl, ale přežila, přežívá a má stále, co říci,“ nechala se slyšet Hana Maciuchová, která byla spolu s Vadimem Petrovem kmotrou knihy.

