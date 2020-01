Eva Hrušková hubla spolu s manželem. Prozradila, jak shodila osm kilo

„Vtipné je, že když jsem natočila Popelku, tak jsem ve svých osmnácti letech vážila nejvíc ve svém životě, celých 63 kilogramů, a byla jsem při těch mých 158 centimetrech hezky oplácaná. Stačilo ale upravit stravu a víc se hýbat a měla jsem zase svých 52 kilo. To víte, v mládí to šlo skoro samo! Tuhle váhu jsem si dlouho držela. No, a pak přišel věk, kdy se na vás začnou ty kilogramy lepit tak nějak samy od sebe.