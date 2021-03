Na pódiu jsem tak trochu smutný klaun, popisuje sám sebe Petr Kotvald

Petře, jaro je pomalu, ale jistě tady. Máte tohle voňavé období, kdy se příroda a snad i lidi probouzejí, rád?

Jaro je krásné období a vždycky se na něj moc těším. Mám s ním spojenou energii, chuť do života a nové začátky. A taky pocit svobody a volného pohybu. To teď dokonce nabralo daleko větší význam. Taky mě moc baví, že naše zahrada ožívá a každý den je úplně jiná. Jako hospodář na svých nemovitostech sleduju, co je potřeba udělat, opravit a dát do kupy. A to i navzdory tomu, že se seznam toho, co se na jaře určitě musí zvládnout, začal už během zimy pěkně prodlužovat. Ještě, že s jarem přicházejí delší dny a bude na tu práci dostatek času. (smích)

Podle lékařů jsem byl jako kluk podvyživený. To byla hotová muka. Nutili mě jíst. Petr Kotvald