Není jako od Spielberga, ale jsem spokojený, říká Kotvald o novém klipu

Z kraje letošního roku nově objevená kometa s názvem C/2023 A3, jež má oběžnou dráhu přes 80 tisíc let, letí rychlostí 80 kilometrů za sekundu a kterou bude možné ze Země pozorovat zřejmě v září a říjnu příštího roku, inspirovala zpěváka Petra Kotvalda k textu nové písně Kometa P.M.H. Klip mohli dnes v premiéře zhlédnout fanoušci.

„Když přišel (skladatel) Martin Blažek s novou písničkou, napadlo mě, že by mohla být na téma ‚kometa‘. I v souvislosti s létem a lidskými vztahy. Každý se určitě někdy v životě potkal s někým, kdo je taková ‚kometa‘, která ho třeba stíhá a která je samé překvapení,“ vysvětluje zpěvák.

Text si vzal na starost sám. V jeho repertoáru jde o druhou píseň, kterou si otextoval. První byla skladba Šedesát z roku 2019.

„Napadl mě slogan Pomiluj mě hned a pak už jsem to nechtěl dávat žádnému textaři. Nebyl jsem si jistý, jestli by pochopili, o co mi v té písni jde. Nejsem psavec, tak jsem to zkoušel a trvalo to déle,“ přiznává Kotvald s tím, že „ve studiu to pak už byla brnkačka.“

Klip podle něj vznikl velmi rychle. Natáčel se na Hvězdárně Ondřejov a na leteckém simulátoru v Praze na Újezdě. Režie se chopil Lukáš Šimandl, kterého mohou lidé znát z týmu bavičů tvořících pod přezdívkou Jútuber Jožka.

„Říkal jsem si, že by to měl být takový vesmírný trip a že by bylo fajn, kdyby z toho trošku koukalo sci-fi. Samozřejmě vím, kolik co stojí, tak jsem věděl, že to nebude jako od Spielberga,“ směje se zpěvák.

„Byl bych nejradši, kdybych vůbec nemusel řešit a nevěděl, kolik realizace takového klipu stojí. Za korunu to opravdu není. Kdysi dávno, v roce 2001, dal producent za videoklip Mumulandu milion korun. Takovou částku bychom si dnes nemohli dovolit,“ říká Petr Kotvald. Rozumná částka vynaložená na výrobu videoklipu se podle něj pohybuje do 200 tisíc korun.

„S výsledkem jsem moc spokojený. Hodně jsme se u toho pobavili. Třeba odkaz na Červeného trpaslíka (britská televizní sci-fi série, pozn. red.) nebo moje komunikace s robotem, to mi přišlo docela vtipné. Doufám, že jsme se u natáčení nebavili jen my, že se budou bavit i diváci. Vždycky je nejhorší, když si umělec myslí, že má báječný singl, pak ho někde pustí a okolí se tváří rozpačitě. Věřím, že klip se bude lidem líbit,“ dodává.

Když klipy točila televize…

Zpěvák také v rozhovoru pro iDNES.tv zavzpomínal na 80. léta, kdy většina klipů vznikala pod taktovkou Československé televize (ČST). Ta výrobu platila a také rozhodovala, jaká bude výsledná podoba videa.

„Klipový pořad měl svého dramaturga a ten to celé vymyslel. Nepamatuji si, že bych přišel s nějakým nápadem, jak má klip vypadat. V tomhle ohledu udělal velký kus práce třeba Karel Šíp, když začínal s Hitšarádou,“ říká Kotvald.

Hitšaráda Písničková soutěž, jejíž první díl se objevil na obrazovce 10. ledna 1978 na 2. programu ČST v rámci Televizního klubu mladých. Pořad moderovali Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vysílal se devět let. Do konce roku 1986 vzniklo 100 dílů, ve kterých se objevilo celkem 490 písní (klipů) od 193 interpretů. Vítězové jednotlivých ročníků: 1978: Petr Novák – Povídej / 1979: Katapult – Katapult / 1980: Katapult – Až / 1981: Olympic – Snad jsem to zavinil já / 1982: Petr Kotvald & Stanislav Hložek – Holky z naší školky / 1983: Petr Kotvald & Stanislav Hložek – Bílá královna / 1984: Petr Janda & Petra Janů – Jedeme dál / 1985: Pavel Horňák – Kdo ví / 1986: Sagvan Tofi – Večírek

„Pravověrné klipy pak vznikaly hlavně ve slovenské televizi pro pořad Triangl. Byla tam spousta mladých zajímavých lidí. Sérii několika klipů jsem natočil třeba s (režisérkou) Katkou Ďurovičovou. Klip k ‚Milujem se čím dál víc‘ udělala nádherně, moc se mi líbí taky ‚Smlouvej‘ nebo ‚Tam kde jsem já, tam nejsi ty‘,“ vyjmenoval zpěvák některé svoje hity.