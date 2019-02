Možná vypadám jako tvrďák, ale jsem velký romantik, říká Petr Kolář

„I když možná vypadám jako tvrďák, já jsem velký romantik. V létě si rád vyjedu za město ke kamarádovi na chalupu a koukám na hvězdy,“ řekl zpěvák, který rád tráví čas i se svými hvězdnými kolegy, se kterými prý vychází velmi dobře. „V pohodě. Občas spolu i grilujeme.“

Petra Koláře nyní pracovně vytěžuje hlavně muzikál Galileo, který se na scénu vrací po 15 letech. Premiéra je naplánovaná na 6. února.

„Byla to příjemná zpráva. Sejde se skoro celá parta, která před patnácti lety hrála tohle představení. Jestli do toho půjdu znova, jsem se rozmýšlel asi minutu,“ prohlásil zpěvák, který v muzikálu hraje Giordana Bruna. „Je to postava, která za svoji myšlenku krutě zaplatí.“

Kromě Petra Koláře se ve výpravném muzikálu z dílny Janka Ledeckého a Šimona Cabana představí také Tomáš Novotný, Sabina Laurinová, Dasha, Ivana Chýlková, Elin Špidlová, Josef Bohouš, Pepa Vojtek či Michal Kavalčík.