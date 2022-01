Otčím Marvan dovezl desky z Ameriky, já měl radši Hurvínka, vzpomíná Jančařík

Po divadelních představeních či moderátorských štacích jezdí Petr Jančařík z milované Plzně několikrát týdně po celé zemi. „Většinou řídím sám, což jsou tedy někdy nervy. Ale i přes své jubileum mám v řidičáku, že vidím a slyším dobře a že jsem zdráv,“ ujišťuje s nadsázkou.

Na Nový rok jste oslavil 70. narozeniny. To asi není ideální den na bujaré oslavy, když se většina lidí ještě vzpamatovává ze silvestrovských radovánek…

Sedmdesát…. Hm, to nerad slyším. (smích) Máte pravdu, že lidé první den v roce příliš nevnímají, během silvestrovských oslav nebo těsně po nich mi většinou nikdo s přáním nevolá, takže o mých narozeninách se vlastně moc neví. Tím pádem to tolik nevnímám ani já.