Kdo složil znělku Magionu? Lidé řešili záhadu, v ČT ji nakonec objasnili

Dětský pořad Magion, oblíbený mimo jiné díky zahraničním seriálům jako byl Čáryfuk, Goro, Šmoulové či Dva roky prázdnin, se vysílal v letech 1984 až 1996 a to obvykle ve čtvrtek odpoledne. Název dostal po první umělé československé družici. Moderoval ho například Jan Rosák, Petr Jančařík, Rostislav Kuba nebo Stanislav Hložek.

Teď, po čtvrt století, se kolem Magionu strhla vášnivá diskuze. Vyvolal ji dotaz v jedné facebookové skupině, zda její členové nevědí, kdo k uvedenému pořadu složil znělku.

Objevily se některé tipy jako Petr a Pavel ORM, Petr Skoumal, Jindřich Parma, Karel Svoboda a další. ORMové či Parma, které pak účastníci diskuze kontaktovali, svoje autorství u znělky Magionu vyloučili.

„Opravdu to nevím, ale zkusím to zjistit,“ odpověděl podle sdíleného printscreenu na dotaz moderátor Jan Rosák. Do pátrání se zapojil i jeden z šéfů České televize, ředitel vývoje pořadů a programových formátů Jan Maxa. „Ponořím se do hlubin archivů ČT a dám vědět, s čím se vynořím,“ přislíbil ve facebookové diskuzi.

Podle informací iDNES.cz ale autora znělky Magionu v České televizi „na první dobrou“ nedohledali. A stejnou potíž měli údajně, i pokud jde o tvůrce znělky dalšího tehdy populárního dětského pořadu – Vegy. V databázi Provys, kterou ve veřejnoprávní televizi používají, nebylo ani u Vegy ani u Magionu jméno skladatele uvedeno.

Pátrání ale nakonec výsledek přineslo. Ve spisovém archivu ČT se podařilo dohledat výrobní list i smlouvu, podle nichž znělku Magionu složil Jiří Kolafa. Jde o skladatele hudby k desítkám převážně dětských filmů a seriálů. K těm známějším patří „večerníčkovské“ pohádky O Sazinkovi či Říkání o víle Amálce.

V Československé, a později České televizi vznikly stovky znělek. Tvůrcem té hudební ke zmíněnému Večerníčku je skladatel Ladislav Simon, který složil i znělku předrevolučních Televizních novin. Znělka kdysi populárního pořadu Videostop pochází z dílny Vítězslava Hádla a autorem dodnes používané znělky zpravodajského pořadu Branky, body, vteřiny je Josef Spitzer.

Některé znělky si ale televize diplomaticky řečeno „vypůjčila“ ze zahraničí. Šlo například o poslední znělku, kterou používal Televizní klub mladých (TKM). Československá televize ji v 80. letech vzala z amerického soundtracku k filmu Car Wash, ani se neobtěžovala s natočením vlastní verze, použila nahrávku z „kapitalistické“ desky.

Také závěrečná znělka ze stále reprízované série zábavných pořadů Možná přijde i kouzelník, konkrétně píseň Tak už jdeme do finále, pochází z USA. Složil ji slavný hudebník Ray Charles pro pořad Cinderella at the Palace.