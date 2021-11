Po třech černoších je nejvíce sexy mužem roku nestárnoucí Paul Rudd

„Je mi jasné, že až lidé uvidí, že titul Sexy muž roku jsem získal právě já, řeknou si „Cože? To snad ne!“ Není to žádná falešná skromnost. Jen je tu zkrátka spousta dalších lidí, kteří by si to zasloužili více než já,“ říká Paul Rudd a přiznává, že ocenění tohoto typu je pro něj těžké přijmout.



„Kdybych měl sám sebe popsat, je to těžké. Vnímám se hlavně jako otec a manžel. Pokud zrovna nepracuji, trávím veškerý čas se svou rodinou. To mě nejvíce naplňuje,“ přiznává dvaapadesátiletý herec.

S manželkou Julií (53) žije Paul Rudd už osmnáct let, mají spolu dvě děti, sedmnáctiletého syna Jacka a dvanáctiletou dceru Darby.

Právě hercova žena byla první, kdo se o jeho titulu Nejvíce sexy muže roku dozvěděl jako první. „Manželka byla ohromená. Byla v šoku, dlouho se chichotala a pak řekla, že se rozhodli naprosto správně a já jsem mužem roku právem. Bylo to od ní moc hezké. Nejspíš si to nemyslí, ale co na to měla říct, že?,“ směje se herec a věří, že jeho přátelé si z něj budou kvůli titulu sexy muže ještě dlouho dělat legraci.

„Je mi jasné, že si na mně pořádně smlsnou. Vychutnám si to a dostanu to od nich sežrat se vším všudy. Naprosto mě za tohle zničí… A tak to má být! Přesně proto jsou tihle lidé mými přáteli,“ těší se herec a doufá, že s novým titulem přijdou i pozvánky na VIP akce stejně oceněných mužských celebrit.



„Doufám, že mě teď tedy konečně pozvou na nějaké ty sexy večeře s Clooneym, Pittem a Jordanem. Taky očekávám, že se budu více objevovat na večírcích pořádaných na jachtách. S radostí se teď více budu věnovat jachtingu, ano,“ vtipkuje Rudd.

Úplně prvním vítězem ankety magazínu People byl v roce 1985 Mel Gibson. Australanovi bylo v té době 29 let.

Nejstarším držitelem titulu a prvním Jamesem Bondem v žebříčku byl v roce 1989 tenkrát devětapadesátiletý Sean Connery. Byl také prvním Skotem, který v anketě vyhrál.



V roce 1993 se magazín People rozhodl vybrat nejvíce sexy dvojici. Byli to Richard Gere a Cindy Crawfordová. Gere získal svůj druhý titul, samostatně, ve svých 50 letech, v roce 1999. Dvěma tituly se pyšní také Brad Pitt, Johnny Depp a George Clooney.

Prvním Afroameričanem, který získal titul, byl v roce 1996 tehdy jednačtyřicetiletý herec Denzel Washington.

ANKETA: Líbí se vám Paul Rudd coby Nejvíce sexy muž roku 2021? Ano 441 Ne 82

VIDEO: Nejvíce sexy mužem roku 2021 je herec Paul Rudd: