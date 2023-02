Mám recept na mladistvý vzhled, vyzkoušejte ho, radí padesátník Paul Rudd

Paul Rudd se svěřil s tím, že lidé často očekávají, že tajemství jeho mladistvého vzhledu bude zcela jistě souviset s přísnou dietou, náročným pravidelným cvičením a zdlouhavými omlazující procedurami na klinikách krásy. Klíč k věčnému mládí je však podle herce úplně v něčem jiném.

„Lidé se mě ptají, jestli jim mohu poslat svůj jídelníček a zajímá je, kolikrát týdně cvičím a jestli jím sacharidy. Mám recept na mladistvý vzhled, je to spánek, přesněji osm hodin spánku denně. Zkusit to může každý,“ svěřil se Rudd v rozhovoru pro magazín Men´s Health.

Přestože přiznává, že do svého režimu zařazuje každodenní pohyb a snaží se jíst vyváženě, zdaleka nejdůležitější je podle něj prý opravdu jen dostatek spánku. „Někteří lidé si nastaví budík, spí třeba pouhé čtyři hodiny a pak brzy vstávají, aby mohli jít cvičit. Dělají si tím opravdu medvědí službu. Mému zaručenému receptu na mladistvý vzhled mnozí nevěří, ale opravdu to funguje! Zkuste to,“ říká hollywoodská hvězda.

Kathryn Newton a Paul Rudd ve filmu Ant-Man a Wasp: Quantumania

Paul Rudd nechal novináře nahlédnout do své denní rutiny, která začíná kávou a cvičením nalačno. Předtím, než se upsal k roli marvelovského superhrdiny Ant-Mana, to však podle svých slov nikdy v životě nedělal.

Strava herce je jednoduchá a vyvážená. Jí každý den skoro to samé, v jeho jídelníčku jsou denně vejce, losos a proteinové koktejly, které si připravuje jen ze směsi prášku a vody.

„Někomu to možná zní jako úplné peklo. Ale ve skutečnosti to tak není. Rutina je pro mě velmi uklidňující. Je to lidská potřeba a jakési uzemnění v tom opravdu nejpozitivnějším smyslu,“ dodává.

VIDEO: Paul Rudd promluvil o svých zásadních hereckých rolích: