Patricka Swayzeho týrala v dětství násilnická matka, tvrdí vdova po herci

11:45 , aktualizováno 11:45

Patrick Swayze (†57) zemřel před deseti lety na rakovinu slinivky. Jeho manželka Lisa Niemiová (63) nyní v novém dokumentu zavzpomínala na to, jaké měl herec nelehké dětství. Musel prý až do osmnácti let snášet fyzické týrání ze strany své matky.