Kdyby mi nerostl pupek, tak o těhotenství pořádně nevím, říká Pagáčová

Jaké je zatím vaše jaro? Vypadáte, že sama kvetete.

(smích) Děkuju. Trošku mě vytáčí ten občas padající sníh, to se mi tedy vůbec nelíbí. Na to nejsem vůbec naladěná. Přijde mi hrozně vtipné, kdyby to bylo před čtyřmi měsíci, tak jsou všichni nadšení, ale teď když to padá v dubnu, tak jsou všichni naštvaní. Počasí mě trochu trápí, protože už mě to nebaví. Už bych strašně chtěla jaro. Jak byly teď hezké teplé dny, tak moje srdce zaplesalo.

Ocení vaši pejsci teď delší procházky?

Já už u těch procházek dost funím, takže se mi teď už bohužel trochu zkracují.

Jste v požehnaném stavu a i z toho důvodu jste opustila seriál Sestřičky...

Ano. Je to pravda.

V kolikátém jste měsíci?

Já to moc jako neříkám, nebo nerozebírám. Takže nebudu úplně sdílná. Nebudu ani říkat, co to je.

Musíme tedy zatím podle tvaru bříška tipovat?

Na Facebooku, nebo na Instagramu, je to vždycky hrozně vtipné, jak lidé píší: Ježíš, no to je jasnej kluk, no! A pak: Ne, tak to je stoprocentně holka podle toho břicha! Tipy jedou hodně.

Patricie Pagáčová

Jak si myslíte, že pejsci přijmou nového člena rodiny?

Upřímně jsem na to zvědavá, strašně moc doufám, že dobře. Takže už jsme s manželem rozebírali, jak to budeme dělat, jak budeme fungovat společně, aby to pro psy nebylo stresující. Pro miminko samozřejmě taky, ale tomu to myslím bude na začátku úplně jedno.

Jackinka, to je ta bílá fenka, kterou mám déle, tak když ségra měla malé kluky, tak byla strašně ochranářská. Cizí děti nesnáší, ale když ví, že to jsou děti mých kamarádek, nebo ségry, když je to součást smečky, tak je má ráda, chrání a ochraňuje. Je jako já, cizí děti e-e, ale ty blízký jsou v pohodě. A Čolek, to éro co máme teď dva roky, tak ten bude podle mě dítě milovat. To bude pro něj sourozenec.

Máte momentálně nějaké specifičtější chutě?

Přiznám se, že ne. Kdyby mi nerostl pupek, tak vlastně o tom pořádně nevím. Jako pálí mě permanentně žáha, ale jinak je mi fakt díky bohu dobře. Celou dobu bylo a přetrvává to. Věřím, že už se to nějak nezvrtne.

Nechala jste se nafotit s bříškem jako kdysi Demi Moore.

To dělají všichni teď! Akorát já to břicho tedy neukazuju holé. Mně to je nějak trošku proti srsti. Přiznám, že jsem těhotenské fotky neměla úplně v plánu. Určitě neplánujeme stylizované snímky s manželem. I když teď říkal, že bychom mohli udělat nějaké sranda fotky, vzít nějakou pneumatiku a tak. Nevím, podle mě by to bylo vtipné jenom pro nás.

Ale mě ty těhotenské fotky nijak extra nelákají. Já si břicho samozřejmě fotím, v telefonu mám miliardu fotek, protože si člověk dokumentuje, jak roste, ale že bych úplně nutně potřebovala mít profi? To ne. Nicméně jsem udělala dvě výjimky.

Jednou to bylo pro časopis Maminka. Říkala jsem si, že to je hezké, maminky maminkám, těhotné těhotným. Tam je cílovka jasná. A teď jsem udělala ještě druhou výjimku s Luckou Drlíkovou, která fotí pod vodou a se kterou jsem fotila už asi čtyřikrát. To jsem si říkala, že budu mít alespoň originální vzpomínku na pupík.

Máte s manželem stejný smysl pro humor?

Ano. Stejně hloupý smysl pro humor máme s manželem. (smích)

Už jste narazili na fenomén současnosti, párové profily na Facebooku?

Ježišikriste! No tak to určitě dělat nebudeme. Nikdy jsem nepochopila, proč si dělají dohromady profily. Vždyť to nestojí žádné peníze, můžeš mít dva. Nechápu, v čem je jakoby to kouzlo, že máš jeden?

Asi v rámci důvěry…

Aha, jo takhle. Že mu nemusíš vlézt do telefonu, že to tam rovnou máš. Dobře… (smích)

Musela jste někdy v minulých vztazích něco ukrývat nebo zamykat diář?

Já jsem partnerům vždycky nějak důvěřovala, že mi nikam nepolezou. Asi se to snad ani nestalo, nebo to nepřiznali nikdy!

Patricie Pagáčová a Tibor Pagáč (Praha, 26. listopadu 2020)

Ptal jsem se, protože někdo může špatně něco pochopit a pak si to i špatně vyložit.

Proto je dobré nikomu nikam nelézt, protože vždycky něco najdeš. Vždycky. A je úplně jedno, jestli je to usvědčující, nebo není, protože ti kamarád může napsat: Čau kočko! A už to toho partnera naštve, protože si to může vzít osobně a říct: Co ti má co říkat kočko? A už to jede. Takže podle mě se to nemá dělat, protože je to soukromí a navíc tam člověk vždycky něco najde, co může použít proti.

Jsme na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka. Cítíte se v těchto pořadech už ostřílená?

To vůbec! Byla jsem u pana Krause a to je všechno. To není zase tak ostřílené. Ale na druhou stranu se nijak nepřipravuji. Protože si říkám, že nevím, jak bych se na to měla připravit. A vždycky se těším. Jsem hrozně zvědavá, na co se mě budou ptát.