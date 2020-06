Pudr na obličeji mi při závodění v autě dlouho nevydrží, popisuje Lounová

Zasáhla koronavirová krize nějakým způsobem i vaše automobilové závodění?

Ano, teď se žádné závody nejezdí. Ale už se to začíná pomalinku rozjíždět. Hodně závodu se bohužel zrušilo.

Líčíte se předtím, než natáčíte videa na sociální sítě?

Nemám to tak, že bych vstala a šla točit video. Sociální sítě vás ženou k postupnému zlepšování se, takže ano.

Dáváte si na vzhledu záležet třeba i před závodem?

To je vtipné. Ostatní závodníci kontrolují pneumatiky, já si hned vedle maluji řasy. Třeba pudr na obličeji mi při závodění moc dlouho nevydrží. V autě je horko a hned se člověk zpotí.

Jak jste přežila období šíření koronaviru a sociální izolace?

Těsně před tím, než to všechno vypuklo, jsem byla i s celou rodinou v Dubaji. Po návratu jsme byli čtrnáct dní v karanténě a hned potom jsem se vrhla do tvůrčího procesu. Psala jsem písničky, natáčela klipy. Jenom to koncertování mi chybí.

Na Rádiu Impuls budete mít jako moderátorka pořad o české hudbě. Těšíte se?

Je to pro mě výzva. Na rozhovory do rádia normálně chodím. Ale mít vlastní pořad, to je něco jiného.

Co máte vy osobně na moderátorech ráda?

Hlavně, když jsou vtipní. Také pohotovost a přirozenost. Naopak nemám ráda, když si dělají legraci z někoho, kdo se nemůže bránit.

Měla jste vystupovat na koncertě společně se zpěvačkou Bonnie Tylerovou...

Ano, ale tento koncert byl odložen až na podzim. Takže se těším. Už jsem jí jednou předskakovala. Bylo to v době, kdy jsem už byla trochu známá díky promotérovi Petru Větrovskému, který mi vždy dokázal domluvit krásné koncerty, třeba s Karlem Gottem a podobně.

Složila jste během krize nějaké nové písničky?

Ano, posluchači se mohou těšit. Postupně je budu pouštět ven.

V roli herečky jste se objevila například v seriálu Vyprávěj. Zamilovala jste se tam do někoho?

Všichni tam byli úžasní. A ne, žádný románek jsem s nikým neměla. Roman Vojtek je ohromně vtipný. I pan režisér byl skvělý. Ale žádné „zamilovánky“ neproběhly.

Kdy přijde čas a usadíte se?

Koronavirus teď trochu zklidnil. A já se už tolik nepídím po kariéře v zahraničí. Měla jsme jet točit do Los Angeles, ale teď tam nepojedu. I kvůli nepokojům.

Máte teď partnera? Jste zamilovaná?

Hmmm. Jsem zamilovaná, ano.

Je pravda, že jste si nechala zmrazit svá vajíčka?

Ano, je to tak. Už před pěti lety. Doporučila mi to řada mých starších kolegyň. Je to taková jistota. Nikdy nevím, co se stane, když jezdím rallye. A od té doby, co jsem si je nechala zmrazit, jsem klidnější.