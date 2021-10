Sním deset stroužků česneku denně. A nejsem nemocný, říká Oldřich Navrátil

Jak se stalo, že těžce nemocný Václav Postránecký předal žezlo v moderování Receptáře právě vám?

To kdybych věděl! Když mě Václav doporučil, trošku mě to zaskočilo, protože jsem neměl s moderováním žádnou zkušenost. A hned jsem mu to taky řekl. „Neboj, všechno je jednou poprvé,“ uklidňoval mě a po mém prvním dílu mi sám zavolal: „No vidíš, máš to za sebou a dobrý.“ Já ten pořad sledoval jako chatař a zahrádkář od jeho počátků, kdy ho provázel jeho zakladatel Přemek Podlaha.

Radši mám film. Divadlo je totiž sice krásná věc, ale zároveň strašná dřina a za pusu.