Je čas vysadit česnek, abyste příští rok sklízeli svůj. Není to těžké

Alespoň jeden dva řádky česneku by neměly chybět na žádné zahrádce. Pro své zdravotní účinky a využití v mnoha kulinářských receptech je to téměř nepostradatelná zelenina v každé domácnosti. Navíc jeho pěstování není náročné.

S kvalitní sadbou a do země před zámrzem

Sázení česneku v listopadu nebo v prosinci je ideální. Půda je již dostatečně chladná, takže cizopasné organismy (zvláště fusariová hniloba) napadající stroužky v záhoně už nejsou aktivní. Na zahrádce je proto vysazujeme, až když teplota půdy trvale klesne pod 9 °C.

Nejdůležitějším předpokladem dobré úrody je použití kvalitní zdravé sadby. Kdo v září či v říjnu ošetřil sadbu Sulkou, předešel možnému poškození vlnovníkem česnekovým. Nyní, krátce před výsadbou, se vyplatí mořit stroužky proti houbovým chorobám 20 až 30 minut například v Rovralu Aquaflo. Pro jistotu zkontrolujeme sadbu a vyřadíme stroužky napadené chorobami, silně mechanicky poškozené nebo velmi malé.

Čím později, tím mělčeji

Česnek roste v běžných zahradních nebo polních podmínkách. Nikdy ho nesázíme po hrachu,póru nebo cibuli, rovněž ne po cibulnatých květinách a mečících.

Čím později se pozemek pro česnek připravuje, tím mělčeji se zpracovává. V této době postačí půdu zpracovat do hloubky asi 15 centimetrů.

Živinami zásobenou zahradní půdu není třeba před výsadbou hnojit. Když pozemek není dostatečně vyhnojený, zapravíme před výsadbou do půdy kompost, Cererit či obdobné hnojivo v dávce asi půl kilogramu na 10 m².

4. prosince 2015

Sázejte nejlépe ručně a o záhon pečujte

Vzdálenost řádků volíme podle způsobu obdělávání od 25 do 60 centimetrů, dostačující vzdálenost mezi rostlinami je 8 až 12 centimetrů.

Pokud to jde, vysazujeme ručně, protože stroužky vždy orientujeme podpučím dolů, také se dobře udržuje vzdálenost mezi rostlinami. Jednotlivé stroužky zapichujeme do hloubky asi osmi centimetrů, ideálně zatlačením do kypré zeminy.

Od jara je pak vhodné rozrušovat půdní škraloup, aby se dosáhlo dobrého přístupu vzduchu ke kořenům. Rovněž hubíme průběžně plevele. Obě opatření jsou důležitá, zamezují výparu vody a omezují konkurenci odebírající živiny a vodu. Veškerá kultivace by měla být mělká, hluboká je nevhodná.

A nezapomeňte na dusík. Za vegetace je možné podle stavu porostu přihnojovat dusíkem až ve třech dělených dávkách v množství 0,1 kilogramu ledku vápenatého (15,5 % N) na 10 m2. V období, kdy mají rostliny už dostatečnou listovou plochu, je možné aplikovat listová hnojiva s obsahem dusíku a pokud možno i síry.

Potřeba vody je obdobná jako u kořenové zeleniny, máme-li dojem, že bychom měli zalít mrkev, česnek se nám za zálivku také odvděčí. Zvýšená potřeba vody je od poloviny května do poloviny června.