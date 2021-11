Neočkovaní jsou bezohlednými sobci, říká bratr nemocného herce Etzlera

„Tomáši, co vám říkal brácha na ty vaše hejty vůči neočkovaným? Třeba na ten, kde jste vyjadřoval lítost, že neumírají dost rychle? Doufám, že se váš bratr rychle uzdraví a vás to přejde,“ ptal se Tomáše Etzlera na Twitteru jeden z uživatelů.

Novinář zareagoval: „Já si zase myslím, že lidé, celoživotní astmatici by se měli nechat v šestapadesáti očkovat a neměli by být bezohlednými sobci. Zejména, když jsou otcové malého kluka,“ odpověděl s odkazem na svého tříletého synovce.

„Riziko úmrtí s COVID-19 je 14x vyšší pro neočkované než plně očkované, podle dat, která v pondělí 22. listopadu zveřejnilo Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC),“ napsal Tomáš Etzler v jednom z dalších tweetů.

Okomentoval také skutečnost, že na covid se budou muset testovat i očkovaní. „Je to naprosto správné. Druhou dávku jsem měl v červenci, ale testuji se kdykoliv cestuji do zahraničí nebo když na mě něco leze. Kdybych to nedej bože dostal, doufám v lehký průběh, ale hlavně nechci nakazit nikoho v okolí,“ vysvětluje novinář.

Jeho bratr Miroslav Etzler pozdravil o víkendu své příznivce na Instagramu ve videu z nemocničního lůžka, kde leží s kyslíkovou maskou.

„Slibuju, že to je poslední video tady z nemocnice v České Lípě. Nebudu vás tím zatěžovat. Prosím vás, nikdo mi pochopitelně vůbec za nic nezaplatil, žádné fotografické materiály jsem do médií neposílal. Je to moje osobní zpověď,“ říká.

„Zpověď o nezodpovědném chlapovi, který se opravdu měl nechat očkovat. Chci vás k tomu nabádat. Udělejte to. Udělejte to co nejdřív. Je to zřejmě jedna z mála a jediných cest. Buďte prosím zdraví. Přemýšlejte nad tím,“ dodal herec.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15091 1139,6 Případů 29. 11. 2124 18351,4 Aktivních případů: 58229 4397,0 Mrtvých 2726 205,8 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15320 1106,0 Případů 29. 11. 2098 20540,4 Aktivních případů: 54323 3921,8 Mrtvých 3383 244,2 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8538 1325,6 Případů 29. 11. 1247 20134,7 Aktivních případů: 30764 4776,4 Mrtvých 2037 316,3 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5660 959,5 Případů 29. 11. 681 20536,9 Aktivních případů: 24420 4139,7 Mrtvých 1875 317,9 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1366 463,6 Případů 29. 11. 144 16942,0 Aktivních případů: 5275 1790,2 Mrtvých 1436 487,3 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7877 959,5 Případů 29. 11. 1252 17826,9 Aktivních případů: 25290 3080,5 Mrtvých 2502 304,8 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4265 961,3 Případů 29. 11. 524 20880,8 Aktivních případů: 11368 2562,1 Mrtvých 1285 289,6 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5386 976,3 Případů 29. 11. 732 21730,0 Aktivních případů: 15869 2876,7 Mrtvých 1733 314,2 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7048 1348,5 Případů 29. 11. 1064 21986,9 Aktivních případů: 22954 4391,7 Mrtvých 1428 273,2 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5970 1171,0 Případů 29. 11. 588 19196,3 Aktivních případů: 18633 3654,9 Mrtvých 1372 269,1 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17532 1470,8 Případů 29. 11. 2651 18366,6 Aktivních případů: 65716 5513,1 Mrtvých 3365 282,3 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10878 1721,2 Případů 29. 11. 1332 20802,0 Aktivních případů: 38832 6144,2 Mrtvých 1689 267,2 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9112 1296,2 Případů 29. 11. 881 17264,6 Aktivních případů: 29752 4232,3 Mrtvých 1597 227,2 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17184 1431,4 Případů 29. 11. 2271 20176,4 Aktivních případů: 65271 5436,8 Mrtvých 3495 291,1 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.