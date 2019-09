Zážitek na celý život, řekl o Nabarveném ptáčeti na premiéře hlavní hrdina

Petr Kotlár film uvidí poprvé, na filmovém festivalu v Benátkách, kde měl snímek premiéru, ho totiž kvůli věku vidět nemohl. „Trošku mám strach, ale těším se na to, že uvidím, co jsem dokázal. Bylo to moje první natáčení, bylo to dobré, ale někdy mě to nebavilo, že jsem už chtěl jít domů. Zážitek je to na celý život,“ prohlásil Petr Kotlár a prozradil, která scéna se mu nenatáčela moc příjemně. „Jak jsem zastřelil člověka. Měl jsem blbý pocit. Neuměl jsem se zbraní, měl jsem z toho strach.“

Slavnostní pražské premiéry se zúčastnili tvůrci i pozvaní hosté z řad herců, zpěváků či sportovců. Nechyběli ani herci Pavel Kříž, Filip Kaňkovský či Irena Máchová. „Na premiéru se moc těším, ale v sále už nebudu. Film jsem už viděla v Benátkách. Je to monumentální a originální dílo. Stojí za to ho zhlédnout, aby se lidi zamysleli, kam náš svět směřuje. Moje role je krátká a emocionálně vypjatá,“ řekla herečka.

Její kolegyně Denisa Pfauserová film ještě neviděla. Prozradila, že hraje malou roli ženy z vesnice, kterou napadli kozáci. „Je tam asi nejbrutálnější scéna filmu, co jsem slyšela, samé vraždy a znásilnění. Mám strach z toho, co se okolo mě děje, snažím se někde schovat, a pak i na mě dojde. Václav Marhoul se mě zeptal, jestli mi nebude vadit, když odhalím zadek, tak tady jsem s tím neměla vůbec žádný problém. Patřilo to tam a bylo to minimální, co jsem mohla udělat,“ prozradila.

Herec Radim Fiala už film viděl na festivalu v Benátkách. „Byl to nádherný, neopakovatelný zážitek. Diváci by se hlavně neměli bát toho tématu. Je samozřejmě těžké, ale je to krásný film. Nejen proto, že jsem v tom hrál. A vzkazuji divákům, ať moc nečtou recenze,“ řekl Fiala. „Hrál jsem velice pikantní roli. Není moc hezká, nejsem ten dobrý.“

Jitka Čvančarová prozradila, že film uvidí už potřetí. Nejdřív ho viděla na malém monitoru, protože režisér ji požádal, aby nazpívala závěrečnou píseň. Pak snímek viděla na velkém plátně na filmovém festivalu.

„Seděla jsem v řadě vedle Stellana Skarsgarda, Uda Kiera, Barryho Peppera. Když jsme se na sebe podívali na děkovačce, která trvala nekonečných jedenáct minut, tleskalo se ve stoje a křičelo bravo, byli jsme až v rozpacích. Viděla jsem, jak mají kluci slzy v očích. A to jsou kluci, kteří už fakt něco zažili a hodně toho viděli. To bylo krásné. Stellan Skarsgard políbil Václavu Marhoulovi ruku. Byli jsme dojatí, že lidé pochopili, že je to víc než jen film, že to je poselství,“ řekla Čvančarová.

„Tu roli, kterou jsem měla, jako herečka nechcete. Je těžké něco takového přijmout. Strašně dlouho, možná několik měsíců, jsem se rozmýšlela. Jde ale o to, že všichni, kteří jsme byli Václavem Marhoulem osloveni ke spolupráci, jsme věděli, že to musíme udělat.“ dodala.

Herci a tvůrci filmu Nabarvené ptáče na premiéře snímku (Praha, 11. září 2019)

Do největšího sálu Kongresového centra se kvůli projekci pořizovalo nové plátno a několik dní se instalovala zvuková technika.



Nabarvené ptáče patří k divácky náročným filmům. Trvá dvě hodiny a 49 minut, z toho se v něm mluví devět minut a neobsahuje žádnou filmovou hudbu. Výjimkou je píseň Eukalyptový háj od izraelské skladatelky a zpěvačky Naomi Šemerové, kterou k závěrečným titulkům nazpívala v hebrejštině Čvančarová. Snímek byl natočený na 35milimetrový film.

V Benátkách Marhoulův snímek bodoval u části kritiky, média si všímala i toho, že někteří diváci vizualizované scény násilí člověka na člověku, jichž je předloha plná, v kině nevydrželi. V pondělí byl film uveden také na festivalu v Torontu, kde tamní recenzent upozornil na to, že snímek může šokovat jen ty, kdo neznají předlohu.

Kosiński tvrdil, že v Nabarveném ptáčeti čerpal ze svých vlastních válečných zkušeností. Román se nejvíce zaobírá brutalitou, pověrami a perverzí vesničanů a měšťáků a schopností člověka páchat nejneuvěřitelnější krutosti. Knihy se celosvětově prodalo 100 milionů kusů.

Do kin vstoupí téměř tříhodinový černobílý film podle stejnojmenného bestselleru Jerzyho Kosińského ve čtvrtek.