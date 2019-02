Baterky dobíjím se synem nebo o samotě, přiznal vytížený Etzler

„Na miminko jsem se strašně těšil, proto jsem musel se sebou něco začít dělat. Představa, že se mi narodí dítě a já budu řešit svůj zdravotní stav, byla hrozná,“ přiznal herec, který o sebe víc dbát.

Co měsíc, to šest kilogramů dolů. Hubnutím se nakonec zbavil 25 kilogramů. A jak se mu to podařilo? „Jednou jsem se zmínil, že jsem začal hodně konzumovat mrkev a už se to se mnou vezlo. Ale já hlavně začal spíš vynechávat určitá jídla. A taky jsem přestal jíst sladké, na kterém jsem byl neuvěřitelně závislý a hodně jsem se začal hýbat,“ přiznal a dodal, že s hubnutím ještě není konec.

Syna Samuela, který se narodil loni v červnu, si užívá. Kromě výchovy ho baví i Instagram, kde rád sdílí fotky z výletů se synem, partnerkou Helenou, kamarády nebo dvěma čtyřnohými mazlíčky, belgickými grifonky Ňuňalou a Bubákem.

I díky společným sportovním aktivitám hercova přítelkyně věří, že se i jí podaří zhubnout. Trochu jí vadí poporodní kila navíc. „Cítím se jak velryba, takže když vidím, jak je Mirek v kondici, sice jsem šťastná, že je zdravý a spokojený, ale na druhou stranu mu to trošku závidím. Musím se sebou začít taky něco dělat,“ svěřila se.

Kromě vlastního dobrého pocitu chce Helena také dobře vypadat na Českém plese, kam byla s Miroslavem Etzlerem pozvána. „Mirek tedy dorazí kvůli práci spíš později, ale i tak se na to oba moc těšíme. Nechala jsem si i pro tuto příležitost ušít šaty od návrhářky Petry Pilařové a už se nemůžu dočkat,“ pochvaluje si Helena, která se na akci 2. února v prostorách Obecního domu moc těší. „Nemáme s Petrou moc času, ale ona je šikovná a já zase flexibilní. Takže věřím, že šaty v klidu stihneme.“

Helena Bartalošová a Miroslav Etzler

Miroslav Etzler se nechal přemluvit, přestože společenské akce nevyhledává. V případě volna je nejraději v klidu a sám. „Baterky dobíjím se synem nebo o samotě. Mám totiž hodně práce. V létě jsem s režisérem Jiřím Adamcem točil film Léto s gentlemanem, jehož scenáristou je úžasný Jaromír Hanzlík. V zimě jsem pak na Monínci natočil filmovou komedii s Markem Vašutem, Jitkou Čvančarovou a Vandou Hybnerovou s názvem Ďábel na horách. Takže se opravdu nenudím,“ pochlubil se.

Kromě filmu stále účinkuje v divadle. Před pár dny měl premiéru hry Plnou parou v Divadle Palace, kde hraje i v představení Hraběnka aneb Zámek v Čechách či Rodina je základ státu. V Divadle na Maninách zase hraje v představení Cravate Club. A přestože se dlouho vyhýbal muzikálům, i v nich je nyní doma.

„Musím uznat, že jsem časem změnil na jisté věci názor. Proto jsem vzal nabídku v muzikále Trhák a 13. března nás čeká premiéra v Divadle Broadway v muzikálu Kvítek mandragory,“ dodal Etzler, který si vyzkoušel i roli režiséra v Divadle na Maninách, kde režíruje představení Zrada, ve kterém i hraje.