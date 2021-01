Při dabování Přátel jsme se hrozně nasmáli, vzpomíná Miriam Chytilová

Český dabing se řadí k nejlepším na světě. V posledních letech se ale často objevuje kritika, aby se zahraniční filmy ponechávaly v původním znění. Co si o tom myslíte?

Bylo by fajn, kdyby se ti, kdo chtějí originál, koukli na originál, a ti, kteří mají rádi české znění, aby měli možnost vidět film s dabingem. Já to mám tak napůl. Jak u kterého filmu, a hlavně jak u kterého dabingu. Existuje obrovská spousta českých fanoušků, překvapivě z řad mladých lidí, kteří milují český dabing, mají různé fankluby, aktivně sledují dění v této branži. A to je myslím důkaz, že dabing není jen pro ty, kteří neumějí dostatečně cizí jazyky, ale že je to fenomén, který má v naší kultuře nadále své místo.

„Dabovat Jennifer Anistonovou není snadné, protože používá často velké výrazové zvraty, mění tempo.“ Miriam Chytilová