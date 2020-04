Nová HBO Max sebere Netflixu některé seriály. Přátelé jsou s otazníkem

Službu HBO Max v Americe spouští společnost Warner Media, takže není překvapením, že o divácky atraktivní obsah nebude mít nouzi – služba se tak stane branou do katalogů společností Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth nebo Looney Tunes.

Zákazníky však nechce lákat jen obsahem. Zatímco všechna doporučení a nabídky u konkurenčních služeb zajišťují algoritmy hostujících serverů, v případě HBO Max budou divákům zajímavé tituly vybírat lidé. K dispozici bude například seznam „celebrit“ s jejich osobními doporučeními – takže se diváci mohou podívat, který film nebo seriál zaujal jejich oblíbeného herce či zpěváka.



Zajímavě má být pojato třídění a seskupování obsahu, které má zkrátit dobu, po kterou divák jen listuje nabídkou a nemůže si vybrat. Například u seriálu Přátelé, který ve prospěch HBO Max zmizí z Netflixu (alespoň v USA, Evropské zastoupení to nechce komentovat) se můžete prokliknout na seznam „cameo“, tedy „krátkých štěků“, známých osobností v tomto seriálu a poté se skrze jiné „cameo“ dané osobnosti dostat na jiný obsah.

Sebevědomá cena

Zaujalo nás také sdílení uživatelského účtu. Při přihlášení ke službě můžete při společném sledování označit více uživatelů služby, takže se vám pak systém bude snažit nabídnout pro všechny účastníky atraktivní obsah.

Warner Media nové službě věří, bude nejdražší na trhu – měsíční předplatné vyjde na 15 dolarů, tedy zhruba 340 korun. Zda bude součástí tohoto předplatného 4K/HDR obraz, nebo to bude součástí ještě dražšího předplatného, zatím není jasné.

Jasné ale je, že 27. května se na obrazovky televizorů v Česku nedostane, i když do budoucna svítá naděje. „Mezinárodní dostupnost je jedním z našich plánů,“ odpovědela na dotaz redakce Pavla Brožková z tiskového oddělení HBO Europe. „Nic není předem dané, vše se dozvíte včas,“ (ne)upřesnila dobu, kdy by k rozšíření do Evropy mělo dojít.

Zatím také není jasné, zda a jak by vedle sebe existovaly služby HBO Max a HBO GO.

Jak a kdy se k českým divákům dostane pokračování seriálu Přátelé, což je jedno z velkých exkluzivních lákadel nové služby, jsme se také nedozvěděli. „Ambicí HBO Europe je poskytnout ten nejlepší obsah a nejdůležitější tituly pro všechny předplatitele ve všech teritoriích,“ odpověděla Brožková. Kvůli koronaviru však není jisté, kdy uvidí pokračování kultovního seriálu i diváci v USA – natáčení je zatím pozastaveno.