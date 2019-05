Nechci, aby má dcera spala s každým režisérem, říká Michal Suchánek

Dcera Michala Suchánka Berenika je absolventkou konzervatoře. Svoji závěrečnou školní práci psala o svém slavném tatínkovi. „Byla to moje svobodná volba,“ říká Berenika, která doufala, že si psaním práce o otci ušetří čas, v čemž se zmýlila, neboť nakonec neprošla. „Přitom já celý život dělal všechno pro to, aby tu zkoušku udělala,“ říká ironicky Michal a vysvětluje proč.

„Ona se mě, který konzervatoř nedostudoval, ve své práci ptala na mé výhrady. Já jsem jí to všechno řekl a ona to tam všechno napsala,“ dodává herec. Ten v Show Jana Krause zavzpomínal také na to, že ho kdysi na konzervatoř nechtěli vzít, protože byl příliš malý a nevyspělý.

V tom, že je její otec také herec, vidí Berenika Suchánková i své výhody. „Když to vezmu kolem a kolem, výhoda je třeba v tom, že v Činoherním klubu mám roli, kde hraji v tátově kostýmu,“ říká a Michal Suchánek dodává: „Vždyť ona má i moje boty! A vypadá jako já...“

Když přijde řeč na nového přítele Bereniky, Suchánek nezapomene poznamenat, že je s tím úplně v pohodě. „My jsme spolu začali chodit teprve nedávno,“ vysvětluje mladá herečka. „Nejdříve tam byl stud. Nyní už spolu děláme i muziku. Máme hotovou jednu společnou věc. On je totiž muzikant, hraje na kytaru a na bicí. A protože mě táta pořád nutí do toho, abych dělala svoji hudbu, může být za mého současného přítele dost rád,“ míní Suchánková.

Do partnerských vztahů si však Berenika nenechá mluvit. „Jo, já vím, já tě znám, já jsem s tebou vyrůstal,“ potvrzuje Suchánek a líčí, proč je pro něj důležité, aby se jeho dcera věnovala hudbě.

„Je pro mě zajímavé, že má moje dítě nějaký hlas a mně se moc líbí, jak zpívá, nehledě na to, že herečky... no prostě nechci, aby spala s každým režisérem,“ řekl Michal Suchánek. „To dělají jen ty méně talentované,“ dodal Jan Kraus.