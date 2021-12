Pojetí nové Popelky možná někoho zarazí, ale bude se líbit, míní Stránský

Setkali jsme se na natáčení dabingu k novému pojetí filmu Tři oříšky pro Popelku. Které postavě jste propůjčil svůj hlas?

Měl jsem šanci a potěšení stát se králem.

Jak se vám ta role líbí?

Je to velký severský fešák. Na první dobrou je to sympaťák a lamač ženských srdcí.

Jak dlouho trvá nadabování celého filmu?

Záleží na tom, jak jsou napsané dialogy. Co se mé role týká, bylo to poměrně jednoduché. Král je i ve vyjadřování takový trochu úsporný. Je to text bez dlouhých špalků, jen jednoduché věty. Šlo to poměrně rychle. Scénář se mi líbil, co jsem tak měl šanci ho vidět.

Líbí se vám osobně nová verze Popelky?

Proč ne? Je to trochu jinak pojaté, než na co jsme zvyklí, což možná někoho zarazí. Ale myslím, že když někdo takto uchopí ten námět, není to ničemu na škodu. Příběh samotný nezmizel. Popelka tam je a myslím, že dětem i dospělákům se to bude líbit.

Kdy půjde film do kin a proč by na něj diváci měli zajít?

Popelka by měla jít do kin 23. prosince. Takže příhodná doba. A proč jít do kina? Proč ne? Když můžete strávit čas spolu, je to to nejlepší, co pro rodinu můžete udělat.

Jste vy sám fanouškem tohoto kultovního filmu?

Toho našeho českého každopádně. Za ty roky už to mám tak pod kůží, že mi hned naskakují v hlavě různé filmové scény, když na to vzpomínám. Tu pohádku mám opravdu moc rád. Sice už jsem starej, ale Tři oříšky pro Popelku miluji odmalička.

Dodržujete vánoční tradice?

Snažíme se našim klukům některé tradice vštípit. Moje žena a celá její rodina pochází z Valašska. Moc mě baví třeba jen to, jak se tam věší stromeček, respektive jakým způsobem ho mají instalovaný.

U nás v Jihlavě byl vždycky stromeček v klasickém stojanu. Na Valašsku se věší od stropu dolů. Pod tím stromečkem je pak spousta místa na dárky. Navíc je to praktické, protože když stromek začne opadávat, člověk pod ním jen vyluxuje a nerozbije přitom žádnou ozdobu. Také se klukům snažíme zpříjemnit Vánoce třeba litím olova, posíláním skořápkových oříškových lodiček a podobně.

A jak to máte se štědrovečerní večeří?

Myslím si, že pravé české vánoce mají být s kaprem. A když ho někdo nejí, tak ať tam má ten svůj řízek, nebo něco smaženého.