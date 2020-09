Syn pěkně řádil a já o tom věděl, říká otec Martina Dejdara

Pamatujete si na den, kdy se váš syn narodil a vy jste ho poprvé uviděl?Vlastimil: Víte, já jsem původním povoláním lodní inženýr a dvanáct let jsem se plavil jako námořní důstojník s Československou námořní plavbou.

Martin: Tím chce táta omluvit to, že nebyl doma, když jsem se narodil.

Vlastimil: Jenže Martin neví, co vám chci vyprávět. Kotvili jsme v Hamburku, když přišla vysílačkou z ústředí zpráva, že se mi narodil kluk. Už jsem měl tříletou dceru, takže jsem si syna zasloužil. A protože jsem byl na tu radostnou zvěst náležitě připravený, rázem nastala smršť. Tedy alkoholová smršť.