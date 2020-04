Vytvořil jsem si na zahradě vlastní verzi Václaváku, říká Martin Dejdar

„Zvládám celé tohle období dost těžko, trpím jak zvíře. Pomalu si na to zvykám, ale na jednu stranu začínám mít strach, aby se mi to třeba nezačalo líbit, to by byl velký průšvih,“ řekl zarostlý Martin Dejdar na úvod video rozhovoru v pořadu Shaker na ÓČKU.



„S jedenáctým březnem jsem se přestal holit a řekl jsem si, že to vydržím, dokud bude karanténa. Jen se obávám, abych neskončil jako Krakonoš nebo kluci ze ZZ Top,“ směje se herec.



Ven prý chodí jen opravdu v nejnutnějších situacích. „Jen čas od času. Snažím se být co nejvíce doma a nevycházet. Výjimkou je, jen když rodina nebo přátelé něco nutně potřebují. Včera jsem byl zrovna u daňového poradce kvůli tomu, co mám nyní dělat a jak se zachovat, protože patřím zrovna do skupiny lidí, kteří přišli momentálně o všechnu práci,“ říká Martin Dejdar.

Nedávno pomohl také kamarádovi Jiřímu Lábusovi, který mu prý alespoň zlepšil náladu. „Jirka Lábus potřeboval někam odvézt. Byl jsem za to šťastnej, protože to byla velká sranda. Přišel mě na ulici přivítat, měl přes hlavu utěrku, musel jsem ho vodit po ulici. Náramně jsem si ten den ulevil a načerpal tu naši Ypsilonkovskou atmosféru, která mi teď moc chybí,“ popisuje herec, který se snaží v karanténě vymýšlet, co by mohl dělat.

„Už čtrnáct dní na svém Instagramu každý den nahrazuji lidem živě divadlo a čtu online zkrácené verze divadelních her. Každý večer teď vlastně hraji jiné představení,“ zve Martin Dejdar své příznivce ke sledování na svém oficiálním profilu.



Áčkové celebrity jako Dejdar si podle Bořka Slezáčka můžou nyní na chvíli oddechnout od fotografů a fanoušků na ulici, protože je v roušce a čepici nikdo nepozná. „Ne že mě nikdo nepozná – venku ani nikdo není! Na ulicích je to i přes den trochu děsivé, až apokalyptické. Když už někoho potkáte, jsou to většinou bezdomovci,“ říká herec, který si doma vytvořil vlastní verzi Václavského náměstí.

„Na vlastní zahradě jsem si minulý týden udělal takový vlastní Václavák, stánky s pivem, kafem a podobně. Oblékl jsem se jako člověk a chodil po zahradě jako po Václaváku, byla to taková má relaxační terapie, říká se smíchem Martin Dejdar.

Veškeré pracovní závazky jsou nyní kvůli současné situaci s šířením koronaviru odloženy. „To znamená například natáčení Specialistů. Měl jsem také uvádět předávání cen Fotbalista roku, hrát představení Trhák, měl jsem hrát v Ypsilonce, natáčet deset dílů Tajemství těla s Petrem Vackem... Nic z toho samozřejmě není. Nic se nedělá, a co bude dál, vůbec netuším. Nikdo neví, kdy to skončí. A obávám se, že lidi hned poté, co se sundají roušky, nepůjdou do divadla mezi dalších tři sta návštěvníků. Divadlo nejspíš nezačněme hrát v tom našem módu, jak jsme zvyklí, dříve než někdy v září,“ dodává herec.