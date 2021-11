Všechny děti jsem rodila doma, říká sedminásobná matka ekonomka

„Nejstarší dítě sedí dokonce tady v hledišti a je mu patnáct let, nejmladší je holčička, které je půl roku, a je tady také se mnou, ale v zákulisí v šatně. A mezi tím je to tak nějak rovnoměrně namixováno pohlavím i věkem,“ představila Markéta Šichtařová divákům Show Jana Krause své potomky.

„Je to čtyři ku třem, přičemž holky jsou v menšině. Všechny děti jsem rodila doma,“ dodává s tím, že k péči o děti nemá žádné pomocnice. „Musí holt být samostatné. Navíc my podnikatelé a manažeři máme na pomoc logistiku. Jestli máte logisticky distribuovat analýzy klientům, nebo jestli dirigovat zaměstnance, nebo distribuovat výrobky, to už máte s těmi dětmi nastejno,“ myslí si ekonomka.

Starší děti prý doma naštěstí hodně pomáhají. „Musíte delegovat své povinnosti a ty starší zaúkolovat, aby se starali o ty mladší,“ vysvětluje zasloužilá matka a se zájmem si vyslechne i tipy na rozdělení rolí, pravomocí a pravidel v rodině od svého hostitele Jana Krause, který pochází z pěti dětí.

„Nejvíc děti válčí o nádobí. A rozbitý hrnek je na denním pořádku,“ přibližuje domácí atmosféru Šichtařová. „Jsou u nás i takové aukce. Ve smyslu, když ty za mě uděláš nádobí, tak já ti poskytnu to a to. A pak se to šroubuje hodně vysoko podle míry lenosti,“ směje se Šichtařová, která podobné licitování bere veskrze pozitivně. „Myslím, že se tím děti otrkají,“ říká sedminásobná maminka, která se velké rodině, jak sama říká, nikdy nebránila.

„Nabíjelo mě to, jsou to endorfiny. Mít miminko je úžasné. Ne že bych děti vyloženě plánovala, ale když jsem otěhotněla, tak jsem z toho nakonec měla radost. Akorát to poslední sedmé bylo krutě neplánované. Když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem šla dvakrát na procházku, abych to rozdýchala. Ale pak jsem se s tím smířila,“ vypráví o nejnovějším potomkovi, dceři Alex, která přišla na svět v dubnu.



Vedle výchovy dětí se ekonomka stíhá věnovat i svému manželovi Vladimírovi Pikorovi a práci, kterou řeší převážně z domova. „Já mám home office už asi šestnáct let, takže jsem lockdown ani nezaregistrovala,“ říká. Na závěr si trochu posteskne, že každého zajímá právě především to, že má tolik dětí, a nikoli to, co dělá. „Ale už jsem si zvykla,“ dodává.