Žena roku: Markéta Šichtářová

Všechny vítězky loňského ročníku naší ankety pojí silný příběh, motivace stále se zlepšovat, pomáhat druhým a pokora. Necelý rok od vítězství jsme se jich zeptali, jak jim soutěž ovlivnila život.

Markéta Šichtářová vyhrála v soutěži Žena roku 2019 cenu sympatie za nejvyšší počet hlasů a tento rok usedne ke stolu porotců.

Jak vzpomínáte na svou cestu soutěží?

Byl to docela šok. Do soutěže mě přihlásil pán, kterého jsem vůbec neznala, abych tak řekla, můj „fanoušek“. A mně zčistajasna přišlo oznámení, že jsem byla přihlášena a že mám potvrdit, zda s účastí souhlasím. Pomyslela jsem si, že to bude dobrá psina, a aniž bych tomu věnovala větší pozornost, účast jsem potvrdila. No a najednou telefon. A jestli prý se mohu dostavit tehdy a tehdy na focení. A pak jsem se dozvěděla, že jsem vyhrála. Vlastně až do poslední chvíle jsem to nebrala moc vážně. Realita mě docela převezla.

Vyhrála jste nejen úžasné ceny, ale vyšel s vámi i rozhovor v Ženě a život, jak na to reagovala vaše rodina a kamarádky?

Přiznám se, že jsem celkem veřejně aktivní, takže nějaký ten článek nebo dva týdně spáchám. Proto moje okolí je už celkem zvyklé na určitý rozruch kolem mé maličkosti, a tak ani v tomto případě nebyly žádné udivené reakce, že se objevil další článek. Ovšem gratulace byly velmi milé, a že si jich sešlo! Pokud jde o ceny – dodnes je hojně užívám! Vlastně si na soutěž minimálně dvakrát denně vzpomenu, a to pokaždé když vezmu do ruky nějaký krém, kousek oblečení nebo jiné udělátko, které jsem vyhrála. Jinými slovy, dělá mi to vlastně radost dodnes a denně.

Spousta žen se stydí či bojí do takové soutěže přihlásit, co byste jim vzkázala?

Je to legrace! Sama bych se popravdě taky nepřihlásila, to nějak není můj styl. Ale když už mě někdo přihlásil – proč ne? Já si to náhodou náramně užila. Prostě není co ztratit, můžete jenom získat a užít si kopec zábavy.

Které vlastnosti by měla mít budoucí Žena roku 2020?

Vzhledem k tomu, že se soutěží v mnoha kategoriích, neviděla bych to na nutnost napasovat se do jakékoli šablony. Jsou tu ženy z byznysu, u kterých bych čekala podnikatelského ducha, ženy z charity, od nichž bych čekala nějakou skvělou myšlenku, která pomohla jiným, je tu Cena sympatie, stojící tak nějak úplně mimo ostatní kategorie… A tak by se dalo pokračovat. Asi by se to dalo shrnout jediným slovem: originalita.

Nyní pracujete na vydání knihy. O čem bude?

Na září připravuji knihu s titulem Jak ochránit své peníze aneb průvodce v časech bouřlivých. Název mluví sám za sebe. Letošní rok byl kvůli koronakrizi hodně divoký a nějaké ty divočinky jsou stále před námi. Hodně lidí se teď ptá, jak se v této divoké době postarat o své peníze, protože se obávají, že v bance nejsou dost bezpečné, doma pod slamníkem jim je požere inflace, zadlužit se třeba bojí… Kniha tak bude jakousi „investiční příručkou“, jak to udělat, abychom o úspory, popřípadě o důchod ani v tak bouřlivé době nepřišli.

