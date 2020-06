Nenechám si píchat jedy do těla, říká o plastikách Marie Rottrová

„Nenechám si píchat jedy do těla. Ta vyžehlenost tváře je stejně vždycky vidět. Já mám asi štěstí, že to máme v rodině. Můj tatínek se dožil velmi vysokého věku a vůbec neměl vrásky, moje maminka vlastně taky. A můj brácha, který je o dva roky mladší než já, vypadá strašně mladě. Je vysoký, štíhlý, vypadá moc dobře. Moji rodiče byli asi dobrý pár,“ řekla zpěvačka v primácké Show Jana Krause.

Zpěvačka přiznala, že co se životosprávy týče, má moc ráda jídlo. Kompenzuje to tím, že jí jen malé porce. „Jím jenom hlavní jídlo a salát. Dělám denně saláty a kousek dobrého masa. Miluju i uzeniny, ale ty jím jen sporadicky. Myslím si, že když jí člověk střídmě, může jíst všechno. Mám takovou záklopku a přesně vím, kdy přestat, že pak už to nebude dobrý. Třeba nikdy nemůžu jíst po obědě dezert,“ prozradila s tím, že k jídlu si dá ráda sklenku dobrého vína.

Marii Rottrové se často přezdívá „česká Lady Soul“. Zpěvačka přitom toto označení nemá moc ráda. „To mně přiřkl kdysi dávno jeden novinář z časopisu Melodie, a pak se toho chopili další a říkali mi tak všichni moderátoři, kteří mě někde uváděli, a mně to strašně lezlo na nervy,“ vzpomíná zpěvačka a vysvětluje proč. „Byly to moje začátky a potom jsem už zpívala české písničky. Vyžadovali to v rádiu, a i sama jsem to ráda zpívala, protože pro mě psali výborní autoři a já jsem měla z čeho vybírat.“

Zpěvačka je vůči sobě hodně kritická, a proto se nedívá na pořady, kde vystupovala nebo které moderovala, což je i případ televizních setkání s přáteli v Divadélku pod věží. „Já si tam připadám trochu mimo. Nerada se na sebe dívám v televizi, takže když běží nějaká opakování, já se na to zásadně nedívám. Já jsem vůči sobě strašně kritická a vždycky si říkám, bože můj, to mělo být úplně jinak,“ dodala.