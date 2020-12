Během celého prosince odvysílá rádio Impuls sérii koncertů z klubu Doupě

Ve čtvrtek 3. 12. od 20 hodin, čeká na posluchače Impulsu jedinečný hudební zážitek. Stanice odvysílá Živáááák Marie Rottrové, který nazpívala pro Rádio Impuls v hudebním klubu Doupě. Byl to v Česku na dlouhou dobu pravděpodobně poslední koncert před publikem. Proběhl jen několik hodin před tím, než dostaly podzimní koncerty totální koronavirovou stopku.

Marie Rottrová v Doupěti znovu potvrdila, že pojem čas se jí netýká. Ve věku, kdy je většina umělců na odpočinku, zpívá jako čtyřicátnice v nejlepší formě. Navíc se šarmem velké dámy, s dokonalou pěveckou technikou a přesvědčivostí, kvůli které ani na chvilku nemusí zvedat hlas.



Přivedla sebou výbornou doprovodnou kapelu s opravdovými dechovými nástroji. Zní to divně, ale soudobé popové hvězdy dechové sekce už většinou nepoužívají a nahrazují je počítačovými programy. Je to levnější, ale bohužel umělé. Něco takového by se k důvěryhodnému zpěvu nehodilo.

Rottrová pochází z velké líhně severomoravských zpěváků z šedesátých let. Stejně jako Hana Zagorová, Jaroslav Wykrent, Věra Špinarová, Pavel Novák nebo málo doceněný Petr Němec. Oproti tehdejší pražské big beatové líhni sázeli ostravští zpěváci více na okrajové trendy - soulovou hudbu nebo šansony. Marii Rottrové se v průběhu její kariéry povedlo spojit obojí. Začala spolu s Petrem Němcem na soulové straně spektra a získala si pověst „české Arethy Franklin“.

V průběhu sedmdesátých let se z Marie Rottrové stal symbol moderní Ostravy. Zatímco většina talentů odcházela při první příležitosti do Prahy, Rottrová až do roku 1985 zůstala věrná svému městu. Stala se i jeho televizním reprezentantem, když se na začátku osmdesátých let rozhodla moderovat televizní občasník Divadélko pod věží.

Během osmdesátých let se její projev výrazně zjemnil, nepochybně i proto, že začala spolupracovat s písničkáři Jaroslavem Wykrentem a Jaromírem Nohavicou. Její slavná píseň Lásko, voníš deštěm, patří dokonce k úplně prvním Nohavicovým textařským pokusům. Akcent na obsah písňových textů jí přiblížil k šansonu a pomohl k přechodu k publiku střední generace.



A i když to z data narození moc nevyplývá, zpěvačkou střední generace zůstala dodnes. Ba co víc, koncert v Doupěti ukázal nadgenerační charakter jejích písní. Většinu jejich známých hitů spolu s ní zpívali staří i mladí. Lásko, Skořápky ořechů, S tím bláznem si nic nezačínej, Řeka lásky, Večerem zhýčkaná, to všechno v Živááááku Impulsu zaznělo.

Když Marie Rottrová za ovací publika dozpívala svůj letitý hit Kůň bílý, přiznala v zákulisí, že si užila nejlepší koncert za dlouhou dobu. „Zpívat v klubu pro pár desítek nebo stovek lidí, to je úplně jiný zážitek než sportovní haly nebo festivaly. Jako kdybych se všem těm lidem dívala do očí a nebo zpívala u nich v obýváku.“



Po Marii Rottrové budou následovat koncerty písničkáře Pokáče (10. 12.), kapely Mňága a Žďorp (17. 12.), České mše vánoční (24.12.), Vánoce Václava Neckáře (25. 12.), Bílé Vánoce Lucie Bílé (26. 12.) a Silvestrovský Živáááák Jaroslava Uhlíře (31. 12.).