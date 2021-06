Už mě učí děti. Kolikrát mě svou radou zachránily, říká Marcela Březinová

Marcelo, jak se cítíte, když se vám ty číslovky takhle pěkně sešly? Co oslava?

Joooo, myslíte šedesát na čtyřicet, tak to je vážně dobrý skóre. K narozkám jsem si dala maxi singl Líbaná. Tam jsou krásné autorské písně Petra Ožany. Věřím, že se posluchačům budou líbit. Jinak oslava zpěvem a hudbou se sice trochu posune, ale tolik, kolik mi je, mi bude až do 18. listopadu, takže se těším na pěknej hudební mejdan, o který mi jde především. (smích) Doufám, že narozeninový koncert letos zvládnu podle svých představ, a když ne, vytvořím jinou alternativu. Kreativní, to já tedy jsem. (smích)