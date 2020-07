Těším se, až se jednoho dne stanu otcem, říká raper Majk Spirit

Potkáváme se na listening session vašeho alba Artist, kde můžeme poprvé slyšet vaše nové skladby. S jakými pocity vypouštíte nové album ven?

S výbornými. Myslím, že jsem nikdy nebyl s žádným projektem tak spokojený, jako jsem teď. Možná je to kvůli tomu, že jsme si s týmem řekli, že nebudeme kalkulovat s tím, co se komu bude líbit, a řešit, zda to uspokojí moje fanoušky, holky nebo kluky, starší nebo mladší. Udělali jsme album plné hudby, která se líbí momentálně nám. A tak jsme k tomu přistupovali a tvořili s radostí. Je tam cítit taková lehkost. Je to kvalitní a dobrý projekt, který se vydařil. Jsem hrdý.

Máte tam i skladbu Kurt s Benem Cristovaem nebo píseň Animal Spirit, která má skvělý text. Jak se vám psalo?

Celé to začalo skladbou Spirit Animal. Tehdy ještě nebyl takovýto projekt v plánu, byl to singl „jen tak“ v zimě a potom jsem se v únoru, březnu zavřel do studia a začal tvořit novou hudbu. Do toho přišla korona a karanténa a všechno to kolem. Separoval jsem se, byl jsem izolovaný a tvořil. Celé to vznikalo z takového hladu po kreativitě, který jsem měl po minulém roce, kdy jsem si tak trochu oddechl a měl jsem chuť udělat něco nového. Nejdříve to mělo být album s H16, nakonec to dopadlo tak, že máme společné album s Grimasem. Jmenuje se Artist a už je na všech digitálních platformách a ve všech kamenných obchodech, takže jestli ho někdo shání, už ho najde všude.

Bylo pro vás jednodušší sehnat všechny kolegy na spolupráce na desce právě v době, kdy všichni museli poškrtat věci v kalendáři?

Nechtěl jsem moc hostů, většinou jsem nedával žádné rapové hosty. Například moje album Nie som tu náhodou nemá ani jednoho rapera jako hosta. Teď jsem pozval pár lidí, pár umělců, jejichž tvorby si cením a mám je rád jako lidi. Všichni byli doma a jediné, co umělec může tvořit, když nemá koncerty, je psát novou hudbu. Takže možná i proto to všichni ti, které jsem oslovil, dali a dali to fakt dobře. Nebyly to takové poloviční featy, které by odflákli, ale jsou to opravdu plnohodnotné, krásné slohy spolupráce, které posunuly každou tu skladbu o level výš. Jsem velmi rád, že k tomu takto přistoupili a že každý tomu albu předal kus ze sebe.

Daří se vám takto hezky i v osobním životě? Jste i tam tak spokojený?

(smích) Ano, jsem spokojený i v osobním životě. Moje přítelkyně – snoubenka mě velice podporuje v tom, co dělám. Stará se o domácnost, čeká na mě s večeří, když přijdu ze studia, a ráno mi dělá snídaně, když se chystám jít tvořit. Je to super mít domov, kde máš oporu a člověka, který se ti stará o fyzické a mentální pohodlí. To určitě přispívá k tomu, že jsem byl v takovém správném rozpoložení, abych tvořil, protože bez toho se to nedá. Někteří lidé si myslí, že umělec musí trpět, aby dobře tvořil. Ale myslím, že to neplatí pro každého. Já vím, že z bolesti vznikají velmi pěkné skladby a velmi pěkné věci, ale z radosti taky.

Těšíte se, až budete mít své vlastní potomstvo?

Samozřejmě! Na tuhle etapu života se těším už několik let a jelikož všichni moji kámoši mají děti nebo zakládají rodinu, také se těším, že se jednoho dne stanu otcem. Vím, že mi tím začne úplně nová životní etapa. Vím, že ještě nevím, co to znamená, ale že to budu určitě cítit jinak, protože každý z těch kámošů říká „Však počkej, uvidíš, až se to narodí!“. Těším se na to a myslím, že jsem na to už úplně připravený a budu si to užívat. Je to hlavně o tom umět trávit ten čas s dítětem a s rodinou. To je pro mě taková nejvzácnější komodita v tomto světě. Peníze se dají vydělat i nanovo, ale čas je jen jeden. Dvacet čtyři hodin denně a nikdy se to nedá přetočit zpět a nikdy se to nedá zažít znovu. Největší luxus je pro mě možnost trávit čas podle svých představ a podle svých vlastních rozhodnutí.

Jak to tedy vypadá se zakládáním nové rodiny?

Teď se k tomu nevyjadřuji, na toto téma je u mě takové informační embargo. Myslím, že si každý zaslouží tyto informace o svém soukromí odprezentovat nebo oznámit svým způsobem, ve svém čase, kdy to vyhovuje jemu a ne, kdy to vyžadují média nebo kdy se lidi rozhodnou, že by to chtěli vědět. Podle mě je třeba respektovat v tomto i moje rozhodnutí, ale hlavně tedy mé snoubenky. Všechny informace, o které se chceme podělit, tak určitě vyjdou najevo ve správný čas.

Jak byste popsal svůj styl? Co teď nejraději nosíte?

Momentálně nejraději nosím novou kolekci triček k novému albu. A teď v létě jsem v tomto úplně basic. Čisté bílé triko, nějaké trenky a žabky a jsem v pohodě.

Kolik máte doma hudebních nosičů? Vinylů, cédéček?

Takových sto vinylů ve studiu, co jsem sbíral ještě v časech, kdy to ještě docela frčelo a kdy DJové ještě hrávali z vinylů, což je okolo roku 2005. Cédéčka jsem také přestal kupovat tak před deseti lety, když už je dnes všechno v telefonu. Ale určitě mám stále doma stovky cédéček ze starších dob, kdy jsem to sbíral.

Kolik jste ochoten investovat do domácího poslechu a techniky v domácnosti?

Víte, jak to je. Když děláte v cukrárně, tak si také moc nenosíte domů zákusky. To znamená, že obuvník chodí bosý a hudebník většinou doma ani nemá repráky. Tak to mám já. Máme krásně zařízené studio, kam jsme nakoupili špičkovou techniku. Ale doma používám jeden obyčejný reprák Marshall, takový na bluetooth na telefon, a to je vlastně všechno. Doma si rád užívám i ticho. Po práci a koncertech po klubech a hudbě v autě jsi rád, když je doma ticho a klid.

Zakončeme náš rozhovor dotazem s letní tématikou. Jste raději u grilu, nebo u bazénu?

Když mě je třeba, tak klidně pomůžu i u grilu. Mám to celkem rád, postarat se o lidi, když dělám grilovačku. Ale radši asi sedím u toho bazénu.

Koho byste nejraději pozval domů na grilovačku?

Asi zpěvačku Rihannu! (smích)