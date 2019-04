Usínání se mnou vydrží jen málokdo, říká Mahulena Bočanová

Herečka a moderátorka Mahulena Bočanová tvrdí, že má tak silnou vnitřní energii, že vedle ní nikdo nedokáže usnout.

„Jen hodně silní jedinci. Zažila jsem v životě dva, kteří byli schopni se do mě zachumlat, proplést nohama a usnout jako dudek. Ale to ty energie musíme mít podobné. Na to noční usínání to vydrží málokdo,“ svěřila se v rozhovoru pro TOP STAR magazín.



Přiznává, že čas od času zajde ke kartářce. Nikdy se jí to však prý nevyplatilo. „Srdce přepere ty moje intuice, které jsou vždycky správné. Ale srdce se rozhodne většinou jinak,“ říká Bočanová.

Navenek působí herečka sebevědomě. Sama o sobě však tvrdí, že je velmi stydlivá. „Když jsem v kině a koukám na milostné scény, stydím se, klopím oči a je mi to nepříjemné. Jednou jsem měla dabovat nějakou postavu při vášnivé postelové scéně. Měla jsem říci několik peprných sexy vět a nešlo to. Nakonec musela přijet Kožinová a říci to za mně,“ říká se smíchem Bočanová.

„Kluci si mě většinou kvůli tomuhle vyhlédnou a pak narazí na medvídka koalu, který chce usínat na rameni a koukat na kreslené filmy. I ve filmu jsem se vždycky styděla svlékat. Také jsem se hodně styděla mluvit o sobě a říkat věci, které jsou pro mě podstatné. Na jevišti se nestydím vůbec, ale jakmile nastane děkovačka, tak jdu jak prase na porážku,“ přiznává Bočanová.

To samé platí i u moderování. Když někdo Bočanové zavolá, aby si na něj vzala něco sexy, tak na akci zkrátka nejde.

„Umím být vtipná a při věci, akční a inteligentně reagovat. Ale jakmile po mně někdo chce, abych si oblékla sexy šaty, tak jim rovnou říkám ‚Víte co, tak si pozvěte eskort. Já vám nebudu v podprsence a minišatech moderovat nějaký debility‘,“ dodává Bočanová.