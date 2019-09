Influencerka s milionem sledujících žije ve špíně mezi psími exkrementy

Čínská influencerka Lisa Li sdílí na sociálních sítích jako mnoho dalších online celebrit fotografie ze svého na první pohled perfektního života plného večírků, cestování a drahých večeří. Rozzlobená majitelka bytu, ve kterém dívka bydlí, však nahrála v bytě krátké video, které mnohé fanoušky krásky šokovalo a rychle se stalo virálním.

Poté, co influencerka nezaplatila nájem a ignorovala opakované výzvy majitelky bytu, zveřejnila bytná záběry z prostředí, ve kterém dívka žije, a poukázala na to, že na rozdíl od příspěvků Lisy Li na sociálních sítích má do dokonalosti opravdu daleko. Na zemi se nacházejí zbytky zplesnivělého jídla a v záplavě odpadků nechybí dokonce ani psí exkrementy.

„Lisa Li žije dvojí život. Podívejte se sami. Toto je ta nádherná dokonalá influencerka, kterou sleduje milion lidí. Ve skutečnosti je to pěkná špindíra. Dluží mi peníze a již dlouho ignoruje mé telefonáty a výzvy. Proto jsem se rozhodla přistoupit k tomuto kroku. Kontaktovala jsem policii. Neměla jsem jinou možnost. Byt byl v takovém stavu, že jej odmítly dát do pořádku i uklízečky. Je to nechutné,“ uvedla žena u zveřejněného videa.

Poté, co záběry vidělo více než milion lidí, se online celebrita známá jako hvězda populárního blogu Sina Weibo za své chování majitelce bytu osobně omluvila. Za nepořádek v bytě prý může její extrémní časové vytížení, návštěva nemocnice a pracovní cesta. Tvrdí také, že výzev k zaplacení nájmu a poplatků si mezi záplavou ostatních zpráv zkrátka jen nevšimla. „Vše doplatím a byt přes noc uklidím,“ slíbila majitelce.

Po zveřejnění videa napsali bývalí fanoušci influencerce kolem šedesáti tisíc negativních komentářů, mnozí z nich přestaly její účet okamžitě sledovat poté, co dívku v posledních komentářích nazvali falešnou.